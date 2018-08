Theresa May mostrou uma faceta escondida que vai marcar até à eternidade todos os que a viram. A coreografia da chefe do governo do Reino Unido teve lugar numa visita a um campo da ONU no Quénia. Há quem diga que é uma espécie de Brexit dance.

A primeira-ministra britânica lança a diplomacia da dança em África

