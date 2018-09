Christine Blasey Ford, a primeira mulher a denunciar Brett Kavanaugh, candidato de Trump ao Supremo Tribunal, depõe no Comité Judicial do Senado dos Estados Unidos. Presidente norte-americano acompanhou o depoimento a bordo do Air Force One enquanto viajava de Nova Iorque para Washington.

"A pior memória é do riso entre eles enquanto se aproveitavam de mim"

"A pior memória é do riso entre eles enquanto se aproveitavam de mim. Estava debaixo de um deles enquanto se riam como dois amigos a viverem um bom momento". Estas foram, de acordo com o New York Times e as agências internacionais, duas das frases proferidas por Christine Blasey Ford, a primeira mulher a denunciar por abusos sexuais o juiz Brett Kavanaugh, candidato de Donald Trump ao Supremo Tribunal, durante o seu testemunho perante o Comité Judicial do Senado norte-americano, transmitido em direto pela televisão.

Blasey Ford, que acusa Kavanaugh e Mark Judge de a terem violado quando eram estudantes do liceu, em 1982, não escondeu a emoção em diversas ocasiões. "Não estou aqui hoje porque quero, estou aterrorizada. Estou aqui porque sinto que é meu dever cívico contar-vos o que aconteceu comigo quando Brett Kavanaugh e eu frequentávamos o secundário", afirmou. "Não tenho todas as respostas, nem me lembro de tudo como gostaria", acrescentou, reafirmando-se "100% convencida" de que fora Kavanaugh a atacá-la.

Dr. Christine Blasey Ford said she was “100%” certain Brett Kavanaugh was her attacker, rebutting a GOP argument about mistaken identity https://t.co/xe0Am1BY1K — The New York Times (@nytimes) 27 de setembro de 2018





As other senators sought to clarify Dr. Christine Blasey Ford’s memory, Senator Richard Durbin took the question head on. Her response was unequivocal. https://t.co/KBEPaTbv18 pic.twitter.com/iAL8WhkLHP — The New York Times (@nytimes) 27 de setembro de 2018

Na altura do ataque de que foi vítima com 15 anos e hoje professora universitária de Psicologia na Califórnia com especialização na área das memórias e dos traumas, Blasey Ford contou: "Começou a percorrer o meu corpo com as mãos. Gritei com a esperança de que alguém me ouvisse. Quando fiz isso, Brett tapou-me a boca e isso foi o que mais me aterrorizou. Tive dificuldades em respirar e acreditei que Brett iria matar-me acidentalmente". Sobre o impacto da violação, não hesitou: "Só posso falar do impacto que exerceu em mim nos últimos 36 anos. Creio que, quanto mais novo se é, o impacto é maior do que quando o cérebro está completamente desenvolvido e se tem as habilidades sociais todas desenvolvidas".

Questionada acerca de pormenores da noite em que sofreu a violação, Christine Blasey Ford respondeu com expressões curtas. "As escadas. A sala. O quarto. A cama no lado direito do quarto. A casa de banho. O riso. As diversas tentativas para fugir".

Em relação às motivações que a levaram a falar com o Washington Post, a docente explicou: "Senti que a melhor opção seria o caminho cívico até à minha representante no Congresso, Anna Eshoo. Liguei-lhe para o escritório e deixei uma pista anónima no Washington Post, mas ninguém me respondeu antes de ser tornada pública a nomeação. Sentia-me nervosa por causa do contacto com a imprensa, porque o que queria mesmo era falar com a minha representante no Congresso".

Donald Trump, que seguiu a audição a bordo do Air Force One, durante a viagem entre Nova Iorque e Washington, admitiu aos jornalistas a possibilidade de retirar o seu apoio à nomeação de Kavanaugh. "É possível que mude de opinião depois de a ouvir. Se considerar que ele é culpado do que quer que seja poderei, com certeza, retirar-lhe o apoio", disse Trump.

Brett Kavanaugh, que é acusado de abusos sexuais por outras duas mulheres e tem negado tudo, vai ser ouvido pelo mesmo Comité já a seguir.

