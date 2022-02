Se o Reino Unido "vira a página", França está a conseguir conter a vaga pandémica. Mas os efeitos da crise de saúde coloca a maior economia europeia - a alemã - numa recessão técnica, antes de uma forte recuperação na primavera.

A pandemia no mundo. Londres avança, Canadá em emergência e Alemanha em recessão

Redação Se o Reino Unido "vira a página", França está a conseguir conter a vaga pandémica. Mas os efeitos da crise de saúde coloca a maior economia europeia - a alemã - numa recessão técnica, antes de uma forte recuperação na primavera, de acordo com o Bundesbank.

Boris Johnson disse-o e vai fazê-lo: é tempo de virar a página. Apesar das críticas, o primeiro-ministro britânico anunciou na segunda-feira o fim do isolamento obrigatório para casos positivos de coronavírus a partir de quinta-feira em Inglaterra, uma medida chave e controversa na sua estratégia de encarar a vida com a covid-19 tal como se se tratasse de uma gripe.

O Reino Unido foi um dos países mais duramente atingidos pela pandemia com mais de 160.000 mortes, mas tem estado entre os primeiros na Europa a tentar regressar à vida pré-pandémica, contando, claro, com uma elevada cobertura vacinal da população.

Estado de emergência mantido no Canadá

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau disse na segunda-feira que o estado de emergência no país "não acabou", um dia após um fim-de-semana em que a polícia recuperou o controlo da capital Otava, cujo centro estava paralisado desde finais de janeiro pelos opositores da política de saúde do governo.«

"Embora os bloqueios sejam levantados em todo o país e as fronteiras estejam abertas neste momento, embora as coisas pareçam estar a resolver-se muito bem em Otava, este estado de emergência ainda não acabou", disse Trudeau numa conferência de imprensa.

Melhorias contínuas em França

A onda epidémica de covid-19 continuou a diminuir na segunda-feira em França, tanto em termos de infeções como de hospitalizações, confirmando uma tendência que se tem vindo a verificar desde há várias semanas. Nas últimas 24 horas, foram registados 17,195 novos casos, segundo a agência de saúde pública francesa. Com este número, a média de sete dias, que dá uma ideia da evolução real da epidemia, declina para 81.246 casos em comparação com 82.571 no dia anterior.

Hong Kong adota o passe vacinal

Na Ásia, Hong Kong vai lançar um passe vacinal esta semana, disseram as autoridades na segunda-feira, uma vez que os hospitais estão sobrecarregados por uma onda de casos da variante Omicron. A partir de quinta-feira, todos os residentes maiores de 12 anos (inclusive) terão de provar que receberam pelo menos uma dose da vacina ou que estão abrangidos por uma isenção médica, isto se quiserem ir jantar a um restaurante. A cidade de 7,5 milhões de habitantes - uma das mais densamente povoadas do mundo - , enfrenta a pior vaga de covid-19 desde que a pandemia começou. Tal como a vizinha China, Hong Kong tem uma estratégia de "covid zero" e o território não tem registado casos locais há meses, apesar das baixas taxas de vacinação.

Contestação na Nova Zelândia

A polícia neozelandesa acusou os manifestantes anti-vacinas que se juntaram em torno do Parlamento, em Wellington, de atirarem excrementos humanos na segunda-feira aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Duas semanas após a sua ação, inspirada pelos "comboios da liberdade" canadianos, os manifestantes continuaram a afluir durante o fim-de-semana à cidade, apesar dos apelos da polícia para que abandonassem as ruas. Cerca de 800 veículos estavam a bloquear as ruas do centro da cidade na segunda-feira.

Recessão esperada na Alemanha

O produto interno bruto (PIB) da Alemanha deverá cair "significativamente" novamente no primeiro trimestre de 2022, atingido pela epidemia de covid-19, colocando a maior economia europeia numa recessão técnica antes de uma forte recuperação na primavera, de acordo com o Bundesbank.

O balanço trágico: mais de 5,88 milhões de mortes

A pandemia matou oficialmente pelo menos 5.884.689 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, de acordo com uma contagem realizada pela AFP a partir de fontes oficiais.

Em termos absolutos, os EUA são o país que registou mais mortes (935.335), à frente do Brasil (644.286) e da Índia (512.109). Entre os países mais duramente atingidos, o Peru tem o maior número de mortes em relação à sua população. 4+

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o número de mortos da pandemia poderá ser duas a três vezes superior ao número oficial, tendo em conta o excesso de mortes directa e indiretamente ligadas à doença.

(*com AFP)

