A nova arma da Coreia do Norte

Kim Jong-un supervisionou teste com projétil de curto alcance.

Aquela que é considerada "a nova arma tática guiada" da Coreia do Norte foi testada esta quarta-feira, consistindo num sistema de projéteis para combate terrestre, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Defesa sul-coreano.



Na vizinha Coreia do Norte foi anunciado que Kim Jong-un conduzira o teste de uma nova arma de curto alcance, apropriada para cenários de combate, embora não fornecesse quaisquer outros pormenores sobre o assunto. Contudo, as Forças Armadas sul-coreanas realizaram diversas análises e concluíram tratar-se de "um sistema de projéteis para combates terrestres". As avaliações efetuadas estimam que o projétil tenha percorrido uma distância curta a uma altitude reduzida, estabelecendo uma comparação com um míssil de cruzeiro de curto alcance semelhante ao Spike de uso israelita, cujo alcance não supera as duas dezenas de quilómetros.



Entretanto, Patrick Shanahan, secretário norte-americano interino da Defesa, esclareceu que não estava em causa "um míssil balístico", pelo que não está sequer em causa uma violação das sanções impostas pelas Nações Unidas ao regime norte-coreano.



