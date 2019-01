Nos Estados Unidos estão previstas temperaturas negativas recorde de -46 graus, mas a queda de neve está a afetar muitos outros países.

A neve em todo o mundo

As autoridades norte-americanas estão preocupadas com os efeitos dos recordes de temperaturas negativas na ordem dos -46 graus do Minnesota ao Illinois, área geográfica sob o efeito de uma massa de frio polar que se estende a partir do Dakota do Norte, segundo informação do National Weather Service (NWS).



Centenas de escolas foram encerradas e mais de mil voos sofreram cancelamentos devido à intensa queda de neve.

Mas os efeitos da neve estão a ser exercidos um pouco por todo o mundo, de França à Alemanha, passando por Reino Unido ou Canadá, conforme pode ver-se nestas imagens.

