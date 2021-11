A mesma seringa utilizada para vacinar uma adolescente foi alegadamente utilizada noutro doente. Em causa está a transmissão de doenças como o VIH ou a hepatite.

Suíça

A mesma seringa de vacina usada duas vezes?

A mesma seringa utilizada para vacinar uma adolescente foi alegadamente utilizada noutro doente. Em causa está a transmissão de doenças como o VIH ou a hepatite.

Um incidente potencialmente grave aconteceu, na semana passada, no hospital de Burgdorf, na Suíça. Pouco depois de receber a sua segunda dose da vacina covid-19, uma adolescente recebeu uma chamada alarmante do hospital. “Reparei que alguém tinha tentado contactar-me várias vezes enquanto estava na aula de ginástica“, disse a jovem, em declarações ao portal suíço 20min.ch.

O funcionário do hospital, do outro lado da linha, “estava muito nervoso. Não percebi bem o que se estava a passar“, descreve a jovem. "Embora eu estivesse na aula, disse-me para vir [ao hospital] urgentemente", contou.

A jovem dirigiu-se de imediato ao hospital. Quando chegou, tiraram-lhe sangue e teve de responder a muitas perguntas, antes de finalmente lhe contarem a razão lhe de terem pedido para voltar: a seringa com que tinha sido vacinada pode ter sido sido usada novamente e ter levado à transmissão de doenças como o VIH ou hepatite B e C.

“Não tive a impressão de que o médico que me estava a explicar isto estivesse convencido do que estava a dizer“, recorda. "Acho que não têm forma de saber quem foi vacinado primeiro, porque acabaram por dizer que repararam que não havia agulhas suficientes no caixote do lixo".

A sequência exacta dos acontecimentos permanece pouco clara. Mas o hospital sugere duas hipóteses para explicar o que aconteceu: ou a seringa nunca foi utilizada ou foi erroneamente colocada de novo no tabuleiro dos medicamentos após a injecção.

Este é o primeiro caso deste tipo entre as mais de 100.000 vacinações, diz o hospital. A jovem terá agora que esperar os resultados da análise ao sangue, o que pode demorar algumas semanas. “Isto nunca deveria acontecer“, diz a jovem, que espera não ser responsável por infectar outra pessoa.

O caso não deverá ficar por aqui. Um advogado já foi contactado para avançar possivelmente com um processo contra o hospital.

