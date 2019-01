Jayme Closs, de 13 anos, esteve presa na casa do raptor desde outubro do ano passado, depois de ter visto os pais serem mortos à sua frente. Na semana passada, conseguiu escapar.

A menina que foi raptada, mas três meses depois conseguiu escapar

No outono do ano passado, Jake Patterson, de 21 anos, reparou numa menina ruiva que entrava no autocarro da escola. "Sabia que aquela seria a rapariga que iria raptar", afirmam os investigadores do caso, em documentos do processo divulgados esta segunda-feira e aos quais o jornal americano New York Times teve acesso. Jake rapou a cabeça e o rosto, para não deixar vestígios. Pegou na espingarda do pai, trocou a matrícula do carro e comprou uma máscara no supermercado "Walmart". Segundo o relatório da investigação, o jovem terá passado duas vezes pela casa de Jayme Closs, em Barron, nos Estados Unidos, mas viu carros a passar ou pessoas acordadas e decidiu adiar o rapto.

Foi na noite de 15 de outubro de 2018, que Jake decidiu entrar na casa da menina de 13 anos. O episódio não durou mais do que quatro minutos. Com apenas um tiro, matou o pai, James Closs. Nesse momento, Denise e Jayme, mãe e filha, esconderam-se dentro da banheira, na casa de banho. Jake conseguiu forçar a entrada e pediu à mãe da menina que lhe tapasse a boca com fita adesiva preta. Quando Denise terminou, Jake matou-a e obrigou a menor a entrar na mala do carro, depois de lhe atar os membros.

Durante três meses, Jayme viveu presa na casa do raptor, chegando a ficar 12 horas sem comida, água ou poder ir à casa de banho. Quando recebia visitas, Jake obrigava-a a ir para debaixo da cama e colocava sacos, cestos de roupa e pesos à sua volta para que ela não saísse, ou pelo menos, para que ele se apercebesse de qualquer tentativa de fuga.



Jayme e a tia, depois de ter regressado a casa DR

No dia 10 de janeiro, Jayme foi obrigada mais uma vez a ir para debaixo da cama. Jake avisou-a que ia sair e devia demorar cincou ou seis horas até voltar. Nesse dia, a menina desviou as caixas, calçou os sapatos do raptor e fugiu da casa. Na rua, pediu ajuda a uma mulher que estava a passear o cão lá perto, que logo chamou as autoridades. Pouco tempos depois, Jake foi preso, após Jayme ter feito uma descrição à polícia do carro do raptor.



Jake está a ser julgado no tribunal de Wisconsin e é acusado de dois homicídios em primeiro-grau e rapto de uma menor.