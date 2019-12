Uma sentença que pode eventualmente levar à libertação de Junqueras e a que Carles Puigdemont assuma o seu lugar de parlamentar europeu.

Mundo 2 min.

A justiça europeia afirma que o independentista preso Oriol Junqueras é eurodeputado e tem imunidade parlamentar

Uma sentença que pode eventualmente levar à libertação de Junqueras e a que Carles Puigdemont assuma o seu lugar de parlamentar europeu.

O Tribunal de Justiça da União Europeia dá mais uma machadada nas deliberações da justiça espanhola. O antigo vice-presidente do governo catalão, Oriol Junqueras, foi eleito para o Parlamento Europeu, mas foi impedido pela justiça espanhola de assumir o seu lugar. As autoridades judiciais de Madrid afirmavam que só podia assumir o seu mandato de deputado caso não estivesse detido preventivamente e tivesse acudido à junta eleitoral para jurar a Constituição espanhola. O Tribunal de Justiça da União Europeia deliberou que a justiça espanhola violou as leis para manter preso o independentista catalão e em não lhe permitir gozar da imunidade parlamentar antes de ser conhecida a sentença do processo contra os independentistas catalães, que promoveram o referendo pela independência da Catalunha.

O Tribunal europeu considera que o líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueres, adquiriu a condição de eurodeputado eleito no momento em que foram proclamados os resultados eleitorais.

Em resposta a uma questão colocada pelo Supremo Tribunal espanhol, os juizes europeus consideram que Junqueras, posteriormente condenado a 13 anos de prisão, gozava de imunidade no momento da sentença. E afirmam mais, que o parlamentar catalão só pode ser mantido em prisão se o Parlamento Europeu lhe suspender a imunidade parlamentar.

Recorde-se que tanto o Parlamento Europeu como a Comissão Europeia apoiaram as teses das autoridades espanholas que, apesar de eleito pelo voto popular, o eurodeputado só era de facto eleito se fosse jurar a Constituição espanhola. Posteriormente, um Advogado Geral da União Europeia, Maciej Szpunar, contestou essa posição, no seu parecer de 12 de novembro: "Não partilho desta argumentação". O jurista Maciej Szpunar defendeu que Oriol Junqueras era parlamentar eleito desde o momento em que foram proclamados os resultados eleitorais e que para ser eurodeputado não pode ser obrigado a jurar a Constituição espanhola. E que a imunidade aplica-se a todo o mandato de cinco anos.

Esta sentença poderá ser aplicada aos independentistas catalães que foram eleitos e que estão refugiados na Bélgica, fazendo que o antigo presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, e o antigo ministro Toni Comín possam ocupar os seus lugares de eurodeputados e eventualmente até entrarem em Espanha sem ser detidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.