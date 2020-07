Contágios ocorreram apesar de todos os tripulantes terem sido testados antes da saída para o mar e de terem cumprido 14 dias de quarentena num hotel.

A inexplicável infeção de 57 marinheiros argentinos após 35 dias no mar

É um mistério que as autoridades argentinas estão a tentar resolver. São 57 os marinheiros infetados com covid-19 depois de 35 dias no mar, apesar de toda a tripulação ter testado negativo antes de sair do porto.

A traineira Echizen Maru entretanto já regressou a terra depois de alguns dos seus tripulantes terem revelado sintomas típicos da covid-19, explicou à AFP o ministro da Saúde da província da Terra do Fogo. De acordo com o governante, dos 61 tripulantes, 57 foram diagnosticados com o novo coronavírus depois de terem realizado novo teste.

Fica por explicar onde se deu a infeção já que todos foram testados antes de partirem para o mar e cumpriram 14 dias de quarentena num hotel da cidade de Ushuaia. Dois dos marinheiros foram mesmo hospitalizados.

"É difícil estabelecer como é que esta tripulação ficou infetada, tendo em conta que durante 35 dias não tiveram contacto com terra firme e que apenas receberam mantimentos do porto de Ushuaia", explicou Alejandra Alfaro, diretora geral de saúde de Tierra del Fuego, à AFP citada pelo DN.

Para já, uma equipa está a analisar a cronologia dos sintomas na tripulação para estabelecer a "cronologia do contágio". Quanto a Leandro Ballatore, diretor do departamento de infecciologia do hospital regional de Ushuaia, acredita que este é "um caso que escapa a qualquer descrição feita nas publicações especializadas, porque um período de incubação tão longo nunca foi descrito em lado nenhum".

Colocada em isolamento no navio, a tripulação foi depois levada para terra, tendo regressado ao porto de Ushuaia. A Argentina regista até agora mais de cem mil infetados e perto de 1900 mortos por covid-19. A maior parte dos casos concentra-se na área da capital, Buenos Aires.

