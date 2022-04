A Hungria ainda não recebeu os fundos de recuperação e resiliência por não cumprir os valores mínimos de democracia e poderá perder milhões em fundos europeus. Uma eurodeputada visitou o país que, diz, vive “numa realidade alternativa”.

A Hungria de Orbán, um inimigo à nossa mesa

Telma MIGUEL Ursula von der Leyen anunciou que a UE vai finalmente ativar o mecanismo do Estado de Direito contra a Hungria, após o Fidesz, o partido de extrema-direita de Viktor Orbán ter ganho com uma maioria absoluta na eleição de domingo. A Hungria ainda não recebeu os fundos de recuperação e resiliência por não cumprir os valores mínimos de democracia e poderá perder milhões em fundos europeus. Uma eurodeputada visitou o país que, diz, vive “numa realidade alternativa”.

Na terça-feira, quando Ursula von der Leyen anunciava no Parlamento Europeu (PE) que finalmente a Comissão Europeia ia ativar o mecanismo de Estado de Direito contra a Hungria (que impede a UE de conceder fundos a países que não cumpram regras democráticas), numa outra sala a eurodeputada Gwendoline Delbos-Corfield contou o que vira no fim-de-semana naquele que é considerado um dos países mais corruptos da União Europeia. A deputada francesa do grupo dos Verdes, não poupou nas palavras para caracterizar o regime de Orbán e de como há doze anos o Fidesz manipula os húngaros.



"Temos na Hungria dois mundos", diz a relatora da UE

Quando se esperava que Orbán caísse nas eleições - uma vez que pela primeira vez a oposição criara um ataque concertado e unido contra o Fidesz - o partido obteve um resultado “estrondoso” de uma maioria de dois terços dos lugares no Parlamento, que lhe permite continuar a governar num quarto mandato com total impunidade. O que só espanta quem não conhece o país, salientou Gwendoline Delbos-Corfield. A francesa foi a relatora enviada pelo PE para acompanhar as eleições. Acabada de chegar da visita à Hungria conta que o país “está tão polarizado como os EUA, o que não tem nada a ver com a realidade europeia. Temos na Hungria dois mundos, onde as pessoas vivem em duas realidades paralelas”.

Tal como os observadores internacionais notaram, o dia das eleições foi “pacífico”, sem registo de incidentes de fraude eleitoral. Mas o que deu a vitória esmagadora a Orban, disse a francesa, tem raízes mais profundas: “É o nível de desinformação que tem sido espalhado pelo Fidesz nos últimos 12 anos” e uma campanha eleitoral onde a oposição só teve direito a cinco minutos de tempo de antena na televisão. A divisão do país é quase perfeita: “Só em Budapeste houve bons resultados para a oposição, ou seja, há as cidades que vivem numa realidade e o resto do país numa outra”. E os dois lados vivem permanentemente em acusações mútuas. “Não foi uma campanha feia, mas houve imensa desinformação”.

As duas narrativas do medo: ir para a guerra e mudança de sexo

Durante a campanha, a máquina de propaganda do Fidesz conseguiu espalhar duas narrativas principais “em que a maioria da população acreditava piamente”. Uma era que se a oposição ganhasse, e com a ajuda das instituições europeias, os jovens húngaros seriam todos enviados para o teatro de guerra na Ucrânia. A segunda grande narrativa, segundo a eurodeputada francesa, é que a oposição – também com a ajuda da UE - “irá obrigar os professores e as escolas a propor a crianças de cinco anos a mudar de sexo. E isto é uma coisa em que as pessoas acreditam mesmo”, sublinhou. Apesar dos esforços da oposição para desmontar estas falsidades “as pessoas simplesmente não ouvem. Dizem que é verdade porque Orbán disse e vinha na televisão”.

No dia das eleições, o que surpreendeu a francesa, pouco acostumada a grandes fervores eleitorais, foi a afluência às urnas, com filas gigantes de pessoas para votar, e de cerca de 20 mil pessoas que se ofereceram para estar nas mesas de voto, muito mais do que o necessário. Não é por desinteresse dos eleitores que a democracia na Hungria não está a funcionar.

No sábado, Gwendoline Delbos-Corfield aproveitou para fazer pesquisa de campo à realidade húngara. E não foi preciso escavar muito para perceber porque as pessoas votam em massa num líder autocrático, altamente corrupto e que tem perseguido as minorias LGBTQ+, inclusivamente com alterações à constituição que impedem pessoas do mesmo sexo de se casar.

Quem está contra vive na miséria

“Na Hungria não há lugar para debate, não há lugar para uma visão alternativa e é com isto que as pessoas são alimentadas”. Por outro lado, mesmo os que percebem que Orbán se tornou ao longo dos sucessivos mandatos um ditador cada vez mais forte, sabem que há punições por votarem contra ele. Uma das principais é o dinheiro.

“Falei com uma presidente de câmara de uma cidade que não é governada pelo Fidesz. As estradas estão todas esburacadas, como uma rua em África, as escolas são pobres, porque a autarquia não recebe um tostão de investimento. As pessoas sabem se viverem em sítios não governados pelo Fidesz terão condições de vida muito piores”. Budapeste, a bela capital húngara, governada pela oposição, “neste momento só tem dinheiro para os primeiros seis meses do ano. E não sabem se vão ter meios para ter o metro a funcionar”.

Ao mesmo tempo, Orbán, os seus familiares e amigos encontram-se entre as pessoas mais ricas da Hungria, em parte por beneficiarem de projetos de investimento financiados por fundos europeus.

Por tudo isto, Gwendoline Delbos-Corfield espera que a condicionalidade do Estado de Direito aplicada aos fundos vá mesmo finalmente para a frente, “depois de muitas indecisões e adiamentos”. Quando fez o discurso da União, em setembro, no plenário em Estrasburgo, Temos na Hungria dois mundos, onde as pessoas vivem em duas realidades paralelas” Von der Leyen prometeu que impor valores democráticos era uma prioridade.

“É extremamente importante que se atue contra isto. Todas as três instituições em conjunto - o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho”, defendeu a eurodeputada. E referiu ainda que a situação económica na Hungria vai ser horrível porque “basicamente Orbán “vendeu a casa” para investir em ganhar as eleições, e já não há dinheiro nenhum. Eles estão a criar a narrativa de que vivem uma boa situação económica, mas ninguém acredita nisso”. Além disso, todo o dinheiro que chega é encaminhado apenas para os amigos ou para as circunscrições dominadas pelo Fidesz.

A porta de entrada de Putin na União Europeia

Esta realidade triste não é algo a que o resto dos europeus se possam alhear, defende Delbos-Corfield: “Aceitamos que haja na UE um país onde há desinformação e onde os fundos são tratados desta maneira!? Isto é agora uma questão para toda a Europa”.

O processo de fechamento do país sobre si próprio é visível até pelo facto de uma sondagem mostrar que 28% dos eleitores terem dito que sairiam do país se Orbán ganhasse. “Sabemos que algumas destas pessoas já estão a fazê-lo. Pode chegar um momento em que na Hungria só haja apoiantes do Fidesz. E a União Europeia pode aceitar que um dos seus países viva numa realidade alternativa, usando mal os fundos e não se comprometendo com nenhuma das nossas regras democráticas. Os cidadãos franceses, os holandeses aceitam isto? Os polacos aceitam que o seu país vizinho seja uma porta de entrada para a Rússia?

Orbán, recordou a deputada francesa, foi o único líder europeu a não condenar a invasão russa, e depois de começar por ter sido um opositor visceral da União Soviética, tem-se aproximado de Putin, nos últimos anos. A maneira como a Hungria recebeu os 25 mil refugiados ucranianos, prova de que lado o governo está. “Não fizeram nada por eles, não criaram infraestruturas, foram deixados ao abandono”, recordou Delbos-Corfield.

E sugeriu algo ainda mais ameaçador: “É possível que no futuro a Hungria seja uma porta de entrada para a Rússia”, se Orbán continuar no poder sem restrições.

Na sessão de perguntas dos eurodeputados à Comissão Europeia de terça-feira - uma tradição interrompida durante doze anos e que agora regressa com as reformas ao funcionamento do Parlamento Europeu - Ursula von der Leyen prometeu acionar o famoso mecanismo de Estado de Direito, criado quando foram aprovados os fundos de Recuperação e Resiliência, em 2021. O mecanismo até agora ainda não foi usado, porque a Comissão tem andado a enviar e a receber respostas da Hungria sobre como pensam resolver a questão da corrupção e da perseguição à comunidade LGBTQ+.

Além da Hungria, também a Polónia ainda não recebeu os fundos de recuperação e resiliência por não corresponder também aos chamados valores do Estado de Direito.

