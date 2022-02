França, EUA, Holanda, República Checa e Polónia vão enviar armas e dinheiro para apoio militar de emergência para a Ucrânia. Kiev impôs hoje o recolher obrigatório a partir das 17h00.

Mundo 2 min.

Guerra

"A guerra vai durar". Países oferecem armas e mísseis à Ucrânia

Redação França, EUA, Holanda, República Checa e Polónia vão enviar armas e dinheiro para apoio militar de emergência para a Ucrânia. Kiev impôs hoje o recolher obrigatório a partir das 17h00.

Com o escalar dos ataques dos russos em território ucraniano, são cada vez mais os países a oferecer armamento e dinheiro para apoio militar de emergência à Ucrânia. Putin engrossa as suas trincheiras militares e ameaça o ocidente que irá usar as suas armas nucleares se a Rússia for diretamente atacada durante a sua invasão à vizinha Ucrânia. Esta noite e madrugada os ataques foram mais intensos do que nunca. Kiev decretou já o recolher obrigatório a partir das 17h00 até segunda-feira, avisando que quem estiver nas ruas a partir dessa hora será considerado "inimigo".

AFP

França

"A guerra voltou à Europa", declarou esta manhã o Presidente francês Emmanuel Macron, citado pela AFP. "Se tivesse de vos dar uma convicção esta manhã é a de que esta guerra vai durar", pelo que "todos devem estar preparados", avisou o presidente francês, na inauguração de uma feira agrícola em Paris. Para Macron este conflito armado foi escolhido "unilateralmente pelo Presidente Putin".

O chefe de estado francês já tinha dito ao homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que iria "continuar a enviar material militar e de apoio à população".

AFP

Polónia

A Polónia entregou ontem o seu apoio bélico à Ucrânia. Uma caravana de camiões com munições e armas vindo do país vizinho chegou ao exército ucraniano, anunciou o ministro polaco da defesa, Mariusz Blaszcza, nas redes sociais. "Apoiamos os ucranianos e mostramos solidariedade contra a agressão russa", declarou.

AFP

EUA

Também os Estados Unidos vão ajudar a defesa ucraniana. O presidente Joe Biden assinou na sexta-feira, um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Kiev, mais concretamente “itens e serviços de defesa”, incluindo educação e treino militar.

AFP

Países Baixos

Os Países Baixos vão enviar 200 mísseis Stinger terra-ar para a Ucrânia "o mais depressa possível", em resposta a um pedido de Kiev para que lhes fornecessem artigos militares para reforçar a defesa contra as tropas russas.

Luxemburgo. Perto de 800 residentes apelam à paz na Ucrânia A praça Clairefontaine encheu-se estão manhã de sábado de manifestantes que expressaram a sua solidariedade ao povo ucraniano. Não faltaram as bandeiras azuis e amarelas.

Os mísseis Stinger têm 1,5 metros de comprimento e pesam mais de 16 quilos, mas têm uma velocidade de 2.400 quilómetros por hora e podem ser utilizados em alvos num raio de até cinco quilómetros.

Estes mísseis somam-se a outros equipamentos prometidos por Haia a Kiev, tais como 3.000 capacetes de combate e 2.000 coletes blindados, 30 detetores de metais e dois robôs de deteção de minas guiados por fios, dois radares de vigilância e cinco radares de localização de armas, bem como 100 espingardas de atiradores com 30.000 peças de munições.

AFP

República Checa

Por seu turno, a República Checa vai enviar para a Ucrânia metralhadoras, espingardas automáticas e de precisão, pistolas e munições no valor de 7,6 milhões de euros, segundo anunciou hoje a ministra da defesa checa, Jana Cernochova num comentário na sua página da rede social Twitter.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.