A guerra não começou hoje

Raquel RIBEIRO O confronto entre a Rússia e a Ucrânia não começou hoje. Há muito tempo que os Acordos de Minsk vinham sendo rasgados.

O confronto agora frontal entre a Rússia e a Ucrânia é uma situação gravíssima e era a última coisa que as populações da Ucrânia e da Rússia precisavam num momento de grande antagonismo e escalada do conflito. Mas é preciso perceber como chegámos aqui e que soluções existem para cessar imediatamente fogo e continuar as negociações.

A guerra não começou hoje, com o ataque da Rússia a alvos militares nas regiões separatistas do Donbass e em todo o território ucraniano. A guerra começou há oito anos, na sequência do “golpe de Estado” ou “revolução” (depende de quem escrever a história) que em 2014 operou uma mudança de regime na Ucrânia, “puxando-a” para a esfera a Ocidental, “retirando-a” da influência russa, acossando a própria Rússia através da possibilidade da expansão da NATO e da integração da Ucrânia na UE. É essa disputa que hoje está em causa.

Há quem prefira ler nas entrelinhas e retirar conclusões morais, por isso, é preciso continuar a sublinhar que nada justifica o confronto bélico, o fim do diálogo, a intervenção russa na Ucrânia, um Estado soberano, e o reconhecimento unilateral, por parte da Rússia, das regiões separatistas do Donbass fora do quadro do Direito Internacional.

Não será whataboutism invocar o Kosovo que, precisamente fora do quadro do Direito Internacional, foi reconhecido em 2020 por 97 países dos 193 da ONU (Portugal incluído). O Kosovo é um exemplo de como conclusões morais apenas põem a nu os dois pesos e duas medidas do Ocidente, que gosta de bater no peito da moralidade para defender indefensáveis segundo a sua leitura da história.

É porque tem havido dois pesos e duas medidas que hoje estamos aqui. Quem rasgou os Acordos de Minsk não foi apenas Rússia quando decidiu reconhecer a soberania das regiões separatistas. Já a Ucrânia violara constantemente o documento que assinara em 2014 (Minsk 1) e novamente em 2015 (Minsk 2), sob observação da OSCE, nos seus relatórios. As violações foram militares (de parte a parte, dos separatistas e dos ucranianos), mas sobretudo políticas, recusando-se a Ucrânia a cumprir decisões tomadas em Minsk e que envolviam a garantia, por parte de Kiev, de um processo gradual de reconhecimento de autonomia das repúblicas, através de descentralização administrativa e territorial, sobretudo no que dizia respeito à língua, partidos políticos e eleições locais, organização judicial e desenvolvimento económico das regiões.

Se insisto nos Acordos de Minsk é para abandonarmos a narrativa dos bonzinhos e dos mauzões. Se o mundo se divide em bons e maus, então para que serve a diplomacia, cessar-fogos, acordos de paz, armistícios?

Tanto a UE, como a NATO e os EUA fecharam os olhos a estas violações sistemáticas. Talvez não tivesse sido indiferente se a UE e os EUA tivessem obrigado a Ucrânia a cumprir os acordos de paz. Só que à tímida pressão diplomática do Ocidente, contrapôs-se sempre o apoio político, económico e militar à Ucrânia, em níveis, até, de ingerência externa, como já se vira em 2004 e em 2014. Afinal, os acordos só vinculam um dos lados do conflito? E tendo sido eles agora violados de parte a parte, porque levou Putin oito anos para reconhecer os territórios? A Ucrânia fez o seu jogo: apelar à entrada na UE e continuar a conter a situação no Donbass até a NATO lhe dar a mão como membro pleno.

Como escrevia José Pedro Teixeira Fernandes, há 15 dias, no Público, “tudo isto mostra o fosso que separa as expectativas euro-atlânticas da Ucrânia da realidade, com responsabilidades do Ocidente e ucranianas nessa engrenagem perniciosa. Do lado ocidental, até agora não foram ditos, de forma não ambígua, todos os obstáculos que travam a vontade de adesão ucraniana (e que que vão além da obstrução da Rússia). Do lado da Ucrânia, apostou-se tudo na adesão à NATO e à União Europeia, eliminando margem de manobra política face a outras opções razoáveis, como a neutralidade”.

Ainda será cedo para perceber a extensão do ataque: se os alvos são militares (bases, aeroportos) ou também civis, se é uma “invasão” em larga escala ou são ataques “cirúrgicos” ou “preventivos” (linguagem que a NATO costuma usar). O confronto começou há poucas horas e a desinformação grassa por todo o lado. Que fontes serão confiáveis para além das que sabemos que nos manipulam?

