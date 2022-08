Um valor doado pelos EUA, Reino Unido e Alemanha. Os EUA assumem que o seu pacote gigante de 2,98 mil milhões de dólares é para ajudar para os próximos anos de guerra.

Invasão russa

A guerra está para durar. Ucrânia recebe 3 mil e 564 milhões de euros para armas

Telma MIGUEL Os EUA assumem que o seu pacote gigante de 2,98 mil milhões de dólares é para ajudar para os próximos anos de guerra. Boris Johnson foi de visita a Kiev recolher os louros.

Boris Johnson, já de partida do nº 10 de Downing Street, não deixou de ir esta quarta-feira a Kiev, numa visita surpresa, encontrar o líder europeu que mais elogios lhe tem feito nos últimos meses: Volodymir Zelensky. Quando grande parte da União Europeia tem pequenas brigas com Boris – e não lamenta vê-lo abandonar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, em setembro – o presidente ucraniano disse várias vezes que Johnson é um grande amigo de Kiev.



Esta quarta-feira, dia em que a Ucrânia assinala os 31 dias da independência (após o fim da União Soviética) Boris Johnson foi a Kiev dar uma prenda especial: um pacote de ajuda militar de 54 milhões de libras (cerca de 64 milhões de euros). O montante será traduzido em 2 mil drones e munições anti-tanque pedidas pelas forças armadas ucranianas. “O pacote irá dar às corajosas forças armadas ucranianas mais um reforço em equipamento, permitindo-lhes continuar a enfrentar as forças russas e lutar pela sua liberdade”, disse perante um Zelesnky visivelmente contente por receber o seu amigo britânico.

Washington muda estratégia, com apoio para “os próximos anos”

Também esta quarta-feira, o presidente norte-americano anunciou um pacote de ajuda financeira de 2,98 mil milhões de dólares (cerca de 3 mil milhões de euros), que marcam a viragem para uma estratégia de apoio de longo prazo à guerra na Ucrânia, no dia em que se assinalam seis meses desde que a invasão russa começou.

“Isto permitirá à Ucrânia adquirir sistemas de defesa aérea, artilharia e munições, drones de defesa aérea e radares, de forma a garantir que possa continuar a defender-se nos próximos anos”, disse Joe Biden, numa declaração a partir de Washington.

No dia em que passam seis meses desde o início da invasão (que coincide com os 31 anos da independência da União Soviética) a guerra não dá sinais de se resolver rapidamente e o discurso dos líderes internacionais virou-se nos últimos dias para a expressão “longo prazo”. Até ao momento, os Estados Unidos apenas tinham fornecido equipamento mais focado nas necessidades militares imediatas e recusavam-se a enviar sistemas de defesa anti-aéreos.

Este é o maior pacote de ajuda militar dos EUA da chamada Iniciativa de Ajuda à Segurança Ucraniana. Biden salientou que os EUA estão ao lado dos ucranianos “hoje e todos os dias”.

Prevendo uma escalada da resposta russa, o Departamento de Estado norte-americano emitiu esta terça-feira um comunicado aconselhando os cidadãos americanos que ainda estão no país a saírem o mais depressa possível.

Alemanha supera a timidez: 500 milhões de euros

Depois de durante meses ser criticada pela sua falta de apoio ao esforço militar ucraniano, esta quarta-feira um porta-voz do governo de Olaf Scholz anunciou que a Alemanha vai entregar armas no valor de 500 milhões de euros . Entre o equipamento que será entregue estão também sistemas de defesa anti-aérea e as entregas continuarão a ser feitas durante o ano de 2023. Segundo disse Scholz, um dos sistemas anti-aéreos que serão enviados consegue “proteger uma grande cidade inteira contra ataques aéreos russos”.

Dentro da União Europeia, e devido ao seu passado e papel nas duas grandes guerras, a Alemanha é dos países que mais resistência sentiu em fornecer equipamento militar a um país terceiro.

