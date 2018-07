A História não julgará Merkel de forma meiga.

Editorial Mundo 4 min.

A governante relutante

Hugo GUEDES PINTO A História não julgará Merkel de forma meiga.

Um Campeonato do Mundo também é (muita) política – basta perguntá-lo a Vladimir Putin. Quando, no final da fase de grupos em que saiu eliminado, o selecionador do Irão, Carlos Queiroz, deu a sua bizarra entrevista queixando-se de tudo e de todos teve um só momento de interesse: “Neste torneio nota-se que a Europa está cada vez mais acima dos outros todos”. Falava de futebol, mas a frase também se podia aplicar à geopolítica. Em algumas áreas – o combate às alterações climáticas, os sistemas de proteção social, a defesa dos direitos humanos, a governação sustentável… – a Europa está realmente cada vez mais acima de todos os outros. Mas tal acaba por ser fraco consolo. Não apenas porque em temas globais dar o exemplo não chega, mas sobretudo porque os problemas europeus dos últimos anos são mais prementes, divisivos, mesmo tóxicos.

A Europa é forte em futebol? Depende do ponto de vista. Desde que a frase foi proferida há uma semana, já o campeão europeu, Portugal, foi eliminado por um pequeno país sul-americano; já a Polónia, cabeça de série, terminou atrás de Colômbia, Japão e Senegal; e sobretudo já o campeão mundial, a todo-poderosa Alemanha, perdeu com a Coreia do Sul e o México, numa prestação humilhante que teve o condão de sublinhar um enorme efeito político: ninguém mais na Europa ficou verdadeiramente triste com a eliminação do primus inter paris europeu, muito pelo contrário.

Há motivos puramente desportivos para ficar contente com a saída da Alemanha, naturalmente, e nem é bom para o desporto que ganhem sempre os mesmos. Claro, também há razões históricas para, como dizia Ilse Losa em 1990, ter receio que o orgulho teutónico extravase. Mas, hoje em dia, o ressentimento dos restantes europeus em relação ao maior país do continente é a principal (e justificadíssima) razão. Os gritos de júbilo pelos golos da Coreia nas ruas de Bruxelas, Roma, Atenas ou Lisboa deveriam ecoar bem alto no gabinete de Angela Merkel, a responsável última pela discórdia que grassa na nossa casa comum.

Em parte por estratégia e em parte por acidente – mas a este nível não há acidentes… –, a Alemanha tornou-se, ao longo da última década, um centro sem contrapeso, o “país inevitável” sem o qual nada avança e nada será feito. O poder e a reputação externa de Angela Merkel são muito altos (mesmo que ela seja hoje uma figura polarizante dentro de portas). Mas este poder, é imperioso reconhecê-lo, não foi usado para o bem da Europa, cada vez mais fraturada e egoísta; não, a História não julgará Merkel de forma meiga. A União Europeia tem de lidar com duas enormes crises que ameaçam a sua existência; esta última frase é escrita no presente pois, embora antigas, elas não estão resolvidas e talvez nunca venham a estar – a abordagem da governante relutante sempre foi, é e será a de esperar sem fazer nada, deixando os problemas agravarem-se até que o abismo já esteja bem visível, e só aí fazendo o mínimo para evitá-lo.

Assim foi com os desequilíbrios da zona euro que infligiram dor, económica e real, por todo o lado mas sobretudo na zona sul, prolongando a crise além do razoável. Assim é com a vaga de imigração que atingiu o seu apogeu em 2015 e, embora mitigada (no ano passado apenas 43 mil pessoas chegaram à Europa), envenena o ambiente político do continente. Em ambas, o problema apodreceu. Quando as propostas unilaterais alemãs apareceram, elas eram tardias e insuficientes; além disso, os outros países não estavam, metaforicamente, a bordo desse barco. Quando os verdadeiros barcos repletos de imigrantes cruzam o Mediterrâneo, a Itália, a Espanha e a Grécia – os mesmos países que “beneficiaram” de uma ajuda financeira altamente interesseira da Alemanha – veem-se sozinhas para lidar com o problema.

Todas estas tensões culminaram na cimeira europeia da semana passada em Bruxelas, um conclave com uma agenda tão preenchida de temas bicudos que foi apelidada de “a mãe de todas as cimeiras”. Pressionada pelo seu próprio parceiro de governo, que ameaçava fechar as fronteiras da Baviera – acabando assim com a zona Schengen e, quiçá, acendendo um rastilho para a desintegração do continente; hostilizada pela Itália, cujo governo nacional-populista adora o papel de criança mimada; acossada por hordas de anti-europeístas um pouco por todo o lado, Merkel obteve mais alguns planos mínimos para salvar a face e continuar a lutar. A questão neste ponto é saber até quando pode a Europa desta líder relutante continuar, sem se desintegrar primeiro, a chafurdar nas crises sem as resolver.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.