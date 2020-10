A Comissão Europeia propõe reabilitar 35 milhões de edifícios energeticamente ineficientes e acabar com a pobreza energética. E von der Leyen desenhou uma visão de arquitetura inspirada num movimento influente do século XX.

Mundo 4 min.

A futura casa europeia. Uma nova Bauhaus e uma onda de renovação para cortar nos 40% da fatura energética

Telma MIGUEL A Comissão Europeia propõe reabilitar 35 milhões de edifícios energeticamente ineficientes e acabar com a pobreza energética. E von der Leyen desenhou uma visão de arquitetura inspirada num movimento influente do século XX.

Cerca de 40% do consumo total de energia na União Europeia é feito em habitações e nos edifícios. É um valor altíssimo e evitável e que gera 36% dos gases com efeito de estufa do setor energético. Por outro lado, cerca de 34 milhões de europeus - 13% dos habitantes dos 27 países da União Europeia - não têm dinheiro para aquecer ou arrefecer as suas casas como deve ser. São as vítimas, segundo a terminologia oficial, de “pobreza energética”. Em países como a Bulgária, Roménia e Portugal esta pobreza energética diminuiu na última década. Mas isso não fez, por exemplo, as casas portuguesas acolhedoras para os emigrantes da Europa mais fria que, quando regressam ao país, no Natal, estranham o frio entre paredes.

No geral, segundo as estatísticas europeias, há mais de 220 milhões de edifícios na Europa construídos no século passado. E são, em muitos casos, mal isolados, com eletrodomésticos obsoletos e grandes sorvedores de energia.



A proposta que a Comissão Europeia apresenta na denominada Onda de Renovação tem a ver com isso. Aplicar isolamento térmico nos edifícios para diminuir os gastos de energia e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade dos cidadãos de comprar conforto. A Onda de Renovação, um dos pacotes do Pacto Ecológico Europeu, foi apresentado pelo vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta do Clima, Frans Timmermans, como um dos meios essenciais para a Europa corresponder à nova ambição climática de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 55% a 60% até 2030 (em relação a valores de 1990).

Emprego para 160 mil

“Sem a renovação de casas não conseguiremos alcançar os nossos objetivos”, disse Timmermas, salientando que além dos ganhos a longo prazo - nos objetivos climáticos - existem também benefícios imediatos e palpáveis. São os ganhos sociais, como na viabilização de muitas pequenas empresas de construção, afetadas pela atual crise da covid-19, e na diminuição do desemprego, uma vez que se estima que a renovação do parque habitacional possa empregar 160 mil trabalhadores em toda a Europa, até 2030.

De todas as várias iniciativas do Pacto Ecológico Europeu (que vão da agricultura à energia) esta será a que terá benefícios sociais mais imediatos e visíveis. Estima-se que até 2030, sejam renovados 35 milhões de edifícios energeticamente ineficientes na Europa.

Tanto o orçamento comunitário para os anos 2021 a 2027 como o PróximaGeraçãoEU (o fundo de 750 mil milhões de euros de resposta à crise económica da pandemia), terão parcelas destinadas à renovação do parque imobiliário europeu. A comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, referiu que poderão estar disponíveis 80 mil milhões de euros já para os próximos anos. Com a onda de renovação que os fundos europeus irão patrocinar nos vários países, a Comissão estima que se consiga baixar o consumo de energia a uma taxa de 2% cada ano.

A Onda de Renovação prevê ainda incentivos à utilização de materiais amigos do ambiente, reutilização de matérias primas, de acordo com o princípio da economia circular e planos de reconversão de trabalhadores para as novas necessidades. E, especialmente, atrair mulheres para o setor da construção, onde a mão de obra feminina é tradicionalmente mal vista. Conseguir ainda utilizar tecnologias inteligentes é outro dos objetivos.

E o projeto, disse Timmermans, terá ainda valor estético, numa Europa de paredes velhas, graças ao “impacto imediato nas nossas cidades e paisagens porque é uma oportunidade também para a renovação e embelezamento”.

Repetir a Bauhaus outra vez, mas agora verde

Além de adaptar os edifícios do passado contra o desperdício energético, a Comissão quer também criar um movimento europeu para as casas do futuro. O projeto, ainda pouco mais do que um conceito, tem o nome de Movimento Europeu Bauhaus. “O novo Bauhaus europeu faz parte da nossa visão para construir um mundo de amanhã mais verde, mais belo e mais humano”, disse von der Leyen, num curto vídeo de apresentação. Para já, o novo Bauhaus – inspirado no movimento criado na Alemanha em 1919 por Walter Gropius – destina-se a criar uma nova estética misturando tecnologia e sustentabilidade. Mas é também, disse von der Leyen, um laboratório de ideias e discussão.

O Bauhaus do século XIX foi um movimento criado em 1919, em Weimar, por Gropius, e seria extinto por pressão do partido nazi em 1933. E embora tenha tido uma existência de apenas 14 anos, a sua influência foi profunda na arquitetura e no design das décadas posteriores. É o espírito de inovação e criatividade e também de unidade e ambição (este movimento englobava os vários ofícios, incluindo design de interiores) que interessam à presidente da Comissão.

O Movimento Europeu Bauhaus, disse von der Leyen, “é a estética do Pacto Ecológico Europeu” e demonstrará que “o necessário pode ser belo”.

De acordo com um primeiro rascunho do projeto, a primeira fase será a de exploração de ideias, com a ajuda de arquitetos, designers, cientistas. A segunda fase terá cinco projetos em países diferentes e todos eles serão obrigados a princípios de sustentabilidade, combinados com valores artísticos e culturais. A terceira fase será a de reproduzir o modelo em todo o continente e além-fronteiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.