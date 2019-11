Problemas políticos só têm soluções políticas. A deriva eleitoral espanhola, em busca do voto fácil do chauvinismo, vai resultar apenas numa violência e repressão crescentes. O que quer dizer que a extrema-direita ganhou, mesmo que não tenha a maioria dos votos no próximo domingo.

A extrema-direita já venceu em Espanha

Nuno RAMOS DE ALMEIDA Problemas políticos só têm soluções políticas. A deriva eleitoral espanhola, em busca do voto fácil do chauvinismo, vai resultar apenas numa violência e repressão crescentes. O que quer dizer que a extrema-direita ganhou, mesmo que não tenha a maioria dos votos no próximo domingo.

Não estou a falar do facto de o Vox, partido praticamente inexistente há duas eleições, se poder tornar no terceiro partido espanhol com mais de 50 deputados, estou a dizer que a extrema-direita já venceu em Espanha por uma razão muito mais importante: as suas ideias infectaram praticamente todos os outros partidos.

PP, Ciudadanos e Vox votaram no parlamento da região de Madrid uma moção que pede a ilegalização de todos os partidos independentistas, dando um passo mais, caso ganhem, para o estabelecimento de um regime à turca em Espanha. Falta pouco para os nacionalistas espanholistas imponham uma espécie de "democracia" musculada ou "ditamole" ao país.

O líder do PSOE e atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, - retomando as palavras do antigo vice-presidente de Felipe González, Alfonso Guerra, que garantia ufano que o governo dele tinha ultrapassado a separação de poderes, defendida por Montesquieu, durante o caso dos esquadrões da morte dos GAL criados pelo governo de Madrid - defendeu que a procuradoria cumpria as suas ordens no caso da prisão e pedido de extradição dos independentistas da Catalunha. E depois de há uns anos pugnar por uma Espanha plurinacional, virou-se à cata do voto da extrema-direita, para a ideia de mão de ferro contra todos que não concordam com uma Espanha com centro único em Madrid.

Até o líder do Podemos vem garantir que os independentistas catalães presos por terem organizado uma consulta popular para conseguir a independência da Catalunha, "não estão presos pelas suas ideias mas por atos". Recuperando, sem o saber, a ideia salazarenta que as pessoas podem até ter ideias na intimidade da sua cabeça, mas se não fizerem nada e estiverem caladinhos, não são presos.

