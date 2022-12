No fundo, é mimetizar a energia do Sol, por exemplo. "Controlar a fonte de energia das estrelas é o maior desafio tecnológico jamais empreendido pela humanidade", escreveu o físico Arthur Turrell no Twitter.

A energia do futuro. O que é a fusão nuclear?

Os cientistas norte-americanos anunciaram na terça-feira que tinham conseguido um avanço histórico na fusão nuclear: pela primeira vez, conseguiram produzir mais energia no laboratório do que a que foi utilizada para provocar a reação. Para muitos, a fusão nuclear é a energia do futuro.

Tem muitas vantagens: não gera CO2, produz menos resíduos radioativos e não há nenhum risco de acidentes nucleares.

A energia das estrelas

A fusão nuclear difere da fissão, a técnica atualmente utilizada nas centrais nucleares, que consiste em quebrar as ligações dos núcleos atómicos pesados. A fusão é o processo oposto: dois átomos leves (hidrogénio) são fundidos entre si para criar um átomo pesado (hélio), que liberta energia. Este é o processo que está em ação nas estrelas, incluindo o Sol.

"Controlar a fonte de energia das estrelas é o maior desafio tecnológico jamais empreendido pela humanidade", escreveu o físico Arthur Turrell, autor do livro "The Star Builders", no Twitter.

Dois métodos diferentes

A fusão só é possível através do aquecimento da matéria a temperaturas extremamente elevadas (na ordem dos 150 milhões de graus). "Por isso temos de encontrar formas de isolar esta matéria extremamente quente de qualquer coisa que a possa arrefecer. Este é o problema da contenção", disse Erik Lefebvre, líder do projeto na Comissão Francesa da Energia Atómica (CEA), à AFP.

O primeiro método é a fusão por confinamento magnético. Num enorme reator, os átomos de hidrogénio leves (deutério e trítio) são aquecidos. O material encontra-se então num estado de plasma, um gás de densidade muito baixa. É controlado por meio de um campo magnético, obtido com a ajuda de ímanes.

Este é o método que será utilizado para o projeto internacional ITER, atualmente em construção em França, e o método utilizado pelo JET (Joint European Torus) perto de Oxford.

Um segundo método é o confinamento por inércia. Aqui, os lasers de muito alta energia são enviados para dentro de um cilindro do tamanho de um dedal, contendo o hidrogénio. Esta é a técnica utilizada pelo Megajoule laser francês (LMJ), ou o projeto mais avançado neste campo, o National Ignition Facility (NIF) americano. Foi neste último que se realizou a experiência histórica que permitiu pela primeira vez um ganho líquido em energia.

Até agora, o objetivo dos laboratórios que utilizam lasers tem sido mais a demonstração do princípio físico, enquanto o primeiro método procura reproduzir uma configuração próxima da de um futuro reator de fusão.

Até onde é que já chegámos?

Há ainda um "longo caminho a percorrer" antes de "uma demonstração à escala industrial que seja comercialmente viável", adverte Érik Lefebvre. De acordo com o especialista, tais projetos levarão mais 20 ou 30 anos a concluir. Provavelmente "décadas" (mas menos de cinco), concordou Kim Budil, diretor do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, do qual depende o NIF americano. Agora que se conseguiu um ganho líquido de energia utilizando lasers, "precisamos de descobrir como torná-lo mais simples", disse a responsável.

Muitas melhorias tecnológicas são ainda necessárias: a quantidade de energia produzida terá de ser aumentada, e a operação terá de ser repetida várias vezes por minuto.

Qual a razão de tanto entusiasmo?

Ao contrário da fissão, a fusão não acarreta qualquer risco de acidente nuclear. "Se faltam alguns lasers e não são acionados no momento certo, ou se o confinamento do plasma pelo campo magnético (...) não é perfeito", a reação irá simplesmente parar, explica Érik Lefebvre. Além disso, a fusão nuclear produz menos resíduos radioativos do que as atuais centrais eléctricas. Acima de tudo, não gera gases com efeito de estufa.

"É uma fonte de energia totalmente isenta de carbono, gera muito pouco desperdício e é intrinsecamente extremamente segura", resume Lefebvre. Isto torna-a "uma solução futura para os problemas energéticos do mundo".

No entanto, devido à fase inicial de desenvolvimento, não representa uma solução imediata para a crise climática e a necessidade de uma rápida transição dos combustíveis fósseis.

