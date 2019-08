A campanha interna democrata para eleger o candidato a disputar a presidência norte-americana contra Donald Trump está dividida entre progressistas e moderados. De acordo com as sondagens, os melhores colocados são Joe Biden, Bernie Sanders e Elizabeth Warren.

A encruzilhada democrata para bater Trump

Esta semana, uma das principais críticas de arte do The New York Times analisava a decisão unânime do Conselho de Educação de uma escola secundária de São Francisco, nos Estados Unidos da América, de destruir 13 murais que retratam a vida de George Washington mas também a escravatura e o genocídio dos índios americanos. As obras críticas sobre a vida do primeiro presidente norte-americano estão distribuídas ao longo dos corredores e foram produzidas em 1935 pelo imigrante e comunista russo Viktor Arnautoff a pedido da Works Progress Administration (WPA), que apoiava desempregados no período da Grande Depressão.

Para Roberta Smith, “destruir uma obra de arte nunca é solução para qualquer incómodo que esta possa causar” e considerou que “ditar sua eliminação é um movimento implicitamente autocrático, semelhante em espírito, se não à escala, à demolição deliberada de arte e artefatos antigos pelos talibãs e pelo Estado Islâmico”.

Esta polémica é apenas mais uma a alimentar o debate sobre se o discurso contra os imigrantes e os afrodescendentes protagonizado pelo presidente Donald Trump estará a contribuir para o crescimento do racismo nos Estados Unidos. Mas a mudança radical nos últimos anos do discurso da Casa Branca está também a marcar a estratégia dos candidatos democratas na corrida para a presidência norte-americana. A extraordinária e surpreendente vitória do republicano Donald Trump, em 2016, contra um peso pesado como Hillary Clinton continua, três anos depois, a dominar o debate interno entre os democratas.

Esta sexta-feira, o The Guardian publica um artigo do diretor de Estudos Políticos do Centro Niskanen, em Washington, sobre a crise de identidade do Partido Democrata e a encruzilhada política em que se encontra. Geoffrey Kabaservice lança duas questões: Irão os democratas arriscar perder contra Trump nomeando um candidato que represente ideias demasiado à esquerda para conquistar a maioria moderada do eleitorado? Ou irão arriscar antes perder contra Trump nomeando um candidato com ideias insuficientemente progressistas para galvanizar as bases dos democratas?

Foi precisamente este confronto entre as estratégias progressista e moderada que dominou o primeiro dos dois debates em Detroit no âmbito da corrida às primárias que vão decorrer entre fevereiro e junho do próximo ano. Segundo o colunista do jornal britânico, os eleitores democratas não vão apenas escolher um candidato mas também a forma como a campanha presidencial será conduzida.

Geoffrey Kabaservice considerou que no debate de terça-feira os senadores Bernie Sanders, por Vermont, e Elizabeth Warren, por Massachussetts, se destacaram pelas posições progressistas. Tim Carney, representante do Ohio, John Delaney, ex-representante de Maryland, a senadora Amy Klobuchar, pelo Minnesota, o governador Steve Bullock, de Montana, e o antigo governador do Colorado, John Hickenlooper, assumiram o lado moderado. Já o ex-representante do Texas, Beto O’Rourke, e o mayor Pete Buttigieg, do Indiana, mostraram querer estender pontes entre os dois lados. A guru espiritual Marianne Williamson, com um estilo muito próprio mostrou-se, ainda assim, mais alinhada com a ala progressista.

As sondagens das últimas semanas mostram o ex-vice-presidente de Barack Obama, o moderado Joe Biden, a liderar a corrida com números que vão de 26% a 34%. Logo a seguir, no encalço, Sanders (11% a 20%) e Warren (12% a 20%) disputam as bases mais progressistas e são com Biden os mais prováveis candidatos a concorrerem contra Donald Trump. Se Biden reivindica a identidade liberal e a herança da presidência Obama, Biden define-se, claramente, de esquerda com Warren a afirmar-se capitalista até aos ossos apesar de no seu discurso mostrar que quer reestruturar a estrutura federal, combater a corrupção e atacar as desigualdades.

Num comício no Ohio esta quinta-feira, Donald Trump lançou farpas sobre a disputa democrata: “Os democratas passam mais tempo a atacar Barack Obama do que a atacar-me".

