A eleição de presidente de região alemã com votos neonazis provoca crise

Apenas 24 horas depois de ter sido eleito com o apoio da extrema-direita, o presidente do Estado federado da Turíngia, na Alemanha, foi obrigado a demitir-se. A crise política pode até pôr em causa governo alemão.

Na Alemanha há uma linha vermelha que até agora nenhum político se tinha atrevido a passar. Até quarta-feira, quando o liberal Thomas Kemmerich, do FDP, foi eleito chefe deste Estado no leste da Alemanha, com o apoio da extrema-direita. Foi um verdadeiro turbilhão político que provocou protestos em várias cidades e obrigou Angela Merkel a condenar o seu próprio partido, a CDU, que também ajudou a viabilizar Thomas Kemmerich para impedir a formação de um governo de esquerda formado pelo Die Linke, SPD e pelos Verdes. Foi a primeira vez que um presidente regional acabou eleito com o apoio de um partido fascista (AfD) num país em batalha com os fantasmas da sua própria história.



Membros do próprio partido liberal saíram à rua para exigir o recuo na formação do governo regional e a chanceler alemã, Angela Merkel, em visita oficial à África do Sul, afirmou que “foi um mau dia para a democracia”. Horas depois, Kemmerich anunciou que a sua demissão era "inevitável" e pediu a dissolução do parlamento da Turíngia para abrir o caminho à repetição de eleições. "Não houve, não há e não haverá cooperação com a AfD", declarou, atribuindo o resultado da votação a "truques sujos" da extrema-direita. O processo para novas eleições, porém, será complexo, exigindo o apoio de dois terços do parlamento regional, o que ainda não está assegurado.

A extrema-direita, que pouco antes havia esfregado as mãos de contentamento por ter conseguido impor a sua vontade considerou que a demissão de Kemmerich e o anúncio de novas eleições eram decisões antidemocráticas. "Isto mostra como a nossa democracia é lamentável", afirmou Jörg Meuthen, co-presidente da AfD, pelo Twitter.

Em outubro passado, o Die Linke, partido da esquerda, venceu as eleições neste Estado oriental do país, mas a AfD obteve um excelente resultado com 23,6% dos votos. O bloco de esquerda não teve maioria suficiente para formar um governo e o partido liberal, com apenas 5% dos votos, considerou apropriado apresentar o seu candidato a fim de evitar uma aliança de esquerda com a possibilidade de ser eleito com o apoio da extrema-direita e do democrata-cristão CDU. O partido conservador de Merkel na Turíngia apoiou os liberais, votando ao lado da extrema-direita.

O acontecimento político abalou fortemente os pilares da política alemã, cada vez mais fragmentada e com dificuldade em formar maiorias, especialmente em territórios como o Leste, onde a extrema-direita ganha força. Na Alemanha, a AfD entrou no parlamento federal pela primeira vez depois das eleições gerais de 2017. Desde então, todas as forças acordaram em não forjar qualquer aliança com a extrema-direita. O caso da Turíngia, onde o fascismo tem cada vez mais força, é particularmente significativo porque é a sede da ala mais radical da AfD, liderada por Bjorn Höcke, explica o El País. O movimento de Höcke, "A Ala", é considerado "suspeito" pelos serviços secretos internos alemães.

O que aconteceu na Turíngia teve efeitos em Berlim onde a coligação governamental que junta conservadores (CDU e sociais-democratas (SPD). Segundo o El País, para o SPD, o apoio do seu parceiro governamental ao candidato liberal, que teve o apoio da extrema-direita, é ultrapassar a linha vermelha. A liderança social-democrata convocou uma reunião de crise que está marcada para sábado.

"Pela primeira vez na história da República Federal, a CDU e o Partido [liberal] Democrático Livre (FDP) apertaram a mão aos nazis. Ao fazer isso, eles renunciaram ao consenso democrático", disse ao Der Spiegel o secretário-geral do partido, Lars Klingbeil. O aperto de mão entre Kemmerich e Höcke fez as manchetes na quinta-feira.

