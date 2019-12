A coreografia contra a violação que percorre o planeta

"Um violador no teu caminho", a flash mob feminista contra a violência de género, nasceu no Chile mas já está a dar a volta ao mundo.

Milhares de mulheres estão na rua numa coreografia cronometrada, de dedo em riste e venda negra nos olhos, a cantar em várias línguas "um violador no teu caminho". A performance, criada pelas artistas chilenas Las Tesis, começou em Valparaíso, Chile, num protesto convocado pelas redes sociais contra a violência de género a 25 de novembro, dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, mas rapidamente se tornou um hino feminista por todo o mundo.

"O patriarcado é um juiz/que nos julga por nascer/e o nosso castigo/é a violência que não vês" é a primeira estrofe da performance cuja letra está cheia de símbolos mais ou menos explícitos ou velados sobre a violência sexual contra as mulheres pelo Estado chileno. As artistas servem-se de referências académicas feministas, cantadas em movimentos corporais simulando revistas policiais invasivas e hostis (de cócoras), para gritar "o violador és tu": "É a polícia/os juízes/o Estado/os presidentes", dizem. A letra tem, aliás, uma referência ao "sono tranquilo" das meninas chilenas, supostamente protegidas pelas autoridades, que é uma apropriação irónica do hino dos "carabineros" (polícia chilena) – "que pelo teu sono doce e sorridente/vela o teu amante carabinero". Estas mulheres apontam o dedo ao patriarcado e a uma justiça que não as protege da violência sistémica de género.

O flash mob tornou-se viral: vídeos de todo o mundo têm circulado nas redes sociais numa onda de solidariedade internacional contra o "feminicídio/impunidade para o meu assassino/a agressão/a violação e a ocultação". Imagens chegam do Chile, que está há mais de 50 dias seguidos na rua, em protesto, contra as medidas neo-liberais de Sebastián Piñera, das grandes cidades às comunidades mapuches. De toda a América Latina, há imagens de Bogotá, de Quito, de Lima, de São Paulo, da Cidade de México ou de Havana; e também da Índia, dos Estados Unidos ou da Europa (Barcelona, Berlim, Paris), onde se cantam os mesmos versos em inglês, francês ou alemão. Em Istambul, na Turquia, várias mulheres que cantavam "e a culpa não era minha/nem onde estava/nem como vestia" foram presas no passado fim de semana por ofensa ao Estado turco, a polícia suspendeu a performance e carregou sobre as manifestantes.

Uma ação em Portugal

Também em Lisboa, uma centena de mulheres reuniu-se na Praça do Comércio, domingo, convocadas por um colectivo feminista luso-chileno. Karen Saavedra Hernández, 38 anos, arquiteta, é de Santiago, vive em Lisboa e explicou ao Contacto que desde o início da crise no Chile, em outubro, vêm realizado uma série de mobilizações e discussões sobre a situação política no país. "Como forma de solidariedade com o Chile e especialmente com todas as mulheres que foram sexualmente violentadas durante a eclosão da crise social no nosso país, decidimos organizar o evento em Lisboa", conta. A portuguesa Maria Francisca Ferreira, 26 anos, socióloga, ativista da UMAR, explica que o movimento é internacionalista: "O objetivo era ter um momento internacional de solidariedade para com mulheres vítimas de violência de género, feminicídio, violência sexual".

Teses postas em prática

Las Tesis são quatro artistas de Valparaíso que têm desenvolvido uma série de performances desde Abril do ano passado. A ideia, dizem, é pôr em prática, em trabalhos de 15 minutos, uma série de intenções teóricas – daí o nome "teses" – de autoras feministas e dos seus estudos sobre patriarcado, capitalismo e violência sexual. Para "O violador és tu", Las Tesis inspiraram-se no trabalho da antropóloga argentina Rita Segato e na sua tese sobre a origem da violência de género. Segato defende que a violência sobre as mulheres é política, não sexual, desmistificando a ideia do prazer por parte do violador. Para Segato, o patriarcado tem um "mandato de violação" que formata os homens numa ideia de masculinidade em que estes se sentem "donos" dos corpos das mulheres. O verso "o estado opressor é um macho violador" do flash mob feminista vem, no fundo, desta teoria. A ideia de "posse" é partilhada pela feminista norte-americana Silvia Federici, cujo trabalho "Caliban e a Bruxa", que também inspirou as artistas, se debruça precisamente sobre a relação entre capitalismo e acumulação primitiva que está na origem da violência sobre as mulheres.

O patriarcado continua a ser um juiz no Chile: um relatório da organização não-governamental Human Rights Watch (HRW), do final de novembro, revela que durante os primeiros 40 dias de protestos no país, o Instituto Nacional de Direitos Humanos apresentou cerca de 442 queixas, 341 das quais referentes a torturas e maus tratos, e outras 74 por abusos sexuais. A HRW acusa os "carabineiros", polícia chilena, de "erros estruturais" de conduta violenta. A violação e tortura sexual foram métodos amplamente utilizados durante a ditadura chilena (1973-1990): de um total das vítimas que prestaram depoimento na Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura (entre 2003 e 2004), 12,5% eram mulheres.

A democracia não condenou os violadores

Apesar da lei reprovando abertamente a "tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante" aprovada em 2016, coletivos feministas e mulheres sobreviventes da ditadura têm feito pressão sobre os sucessivos governos para a necessidade de legislação específica sobre violência sexual no Chile. Beatriz Bataszew, vítima de tortura durante o regime de Pinochet, é líder do Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes e uma das defensoras dessa lei. A 11 de setembro, quando passaram 46 anos sobre o golpe que derrubou a presidência de Salvador Allende, Bataszew juntou-se a centenas de mulheres vestidas de preto, numa procissão por antigos centros de tortura, sequestro e violência política sexual em Santiago. "Queremos mostrar que estão a tornar invisível a memória. Queremos deixar claro que os crimes sexuais cometidos contra as mulheres na ditadura continuam impunes", disse Bataszew à agência EFE.

Raquel Ribeiro