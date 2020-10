Nos tempos que correm, as caricaturas estão por todo o lado mesmo se, por vezes, deixam de estar no seu devido lugar.

A caricatura da Democracia…

Nos tempos que correm, as caricaturas estão por todo o lado mesmo se, por vezes, deixam de estar no seu devido lugar.

Desenhar terá sido uma das primeiras formas que o ser humano encontrou para tentar agarrar o intangível ou, mais difícil ainda, retratar o real. A representação do real ou do virtual foram acompanhando a evolução e o crescimento da espécie humana, com avanços e recuos na sua interpretação e na sua importância.

Ao que parece, os gregos e depois os romanos terão sidos dos primeiros a usarem desta técnica de retratar personagens. Tal como a interpretamos hoje, a caricatura ter-se-á desenvolvido com mais vigor a partir do Renascimento, com o despertar do retrato e do individualismo na arte visual. A reforma protestante e o conflito aberto com o catolicismo terão sido terreno fértil para a utilização do retrato satírico como instrumento do combate religioso. Datam do século XVI as primeiras caricaturas de papas de se conhecem, com a técnica da impressão a assumir, tal como hoje a internet, o papel de amplificador da difusão do fenómeno.

Ao longo dos últimos quatro séculos, a caricatura andou de braço dado com revoluções e contrarrevoluções, com conflitos e guerras religiosas, mas sempre entendida como um dos expoentes máximos da liberdade de expressão. Não é de hoje que a imagem é utilizada para simplificar uma mensagem como forma de chegar a quem dificilmente pode ler um tratado político ou sequer um anúncio.

Com a vulgarização dos jornais "grande público" e a disseminação da imprensa, a caricatura ganhou um lugar ao sol, ocupando, em muitos casos, a primeira página dos jornais e mesmo assumindo o total protagonismo, com publicações dedicadas exclusivamente a essa arte.

Por vezes, as caricaturas colam-se de tal forma à pele do retratado que se sobrepõem ao próprio. Alguém conhece melhor encarnação do povo português do que o Zé Povinho?

A caricatura é, de acordo com a definição contemporânea, o retrato exagerado de alguém ou de algo. Nos dias que correm o meme (imitação, no original grego) é forma mais corrente de caricatura, convivendo ao mesmo tempo com as expressões mais clássicas do género.

O que ninguém ousou pensar, mesmo no passado mais glorioso da caricatura, é que esta, como muitas vezes acontece com a arte em geral e a ficção em particular, conseguisse ultrapassar a realidade.

Vivemos tempos de caricatura! Mesmo se o New York Times as deixou de publicar, os Estados Unidos da América são hoje o expoente máximo da caricatura. Aos comandos da maior potência mundial temos uma caricatura do mito fundador: o cowboy feroz e destemido que varre tudo o que se aparenta com o inimigo e que ainda fica com a gaja boa no fim, de preferência conquistada – na verdadeira aceção da palavra – por um agarrar dos genitais!

Trump agarra-se à sua própria caricatura para encarnar essa América branca, competitiva até à medula e sem quaisquer concessões às fraquezas humanas da empatia, da solidariedade ou da mais cristã compaixão. Atirar primeiro, virar a mesa e aparecer como o salvador são táticas que conhece como ninguém.

O problema é que a caricatura viva de uma certa América está a quase a mandar para a cova outra caricatura secular: a de que os Estados Unidos da América são a encarnação moderna da Democracia, transformando-a apenas na imagem distorcida de si própria.

Só não sei se devo rir ou chorar!

