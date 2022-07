Depois da Península Ibérica a vaga de calor atinge esta semana os países do centro da Europa e o Reino Unido, onde as temperaturas podem atingir mais de 40ºC.

A arte de fugir ao calor na Europa. Lagos e praias cheias

Depois da vaga de calor que assolou, nas duas últimas semanas, Portugal e Espanha, é agora o centro da Europa que enfrenta temperaturas elevadas. Em alguns casos, como em França, os valores das máximas poderão chegar mesmo aos 45ºC.

No Reino Unido, Países Baixos e no próprio Grão-Ducado, o calor e as altas temperaturas também estão a fazer soar os alertas dos serviços meteorológicos. Devido às previsões de valores máximos entre os 33ºC e os 35ºC, o Meteolux colocou, esta segunda-feira, o sul do Luxemburgo em alerta laranja e o norte em alerta amarelo. As temperaturas altas deverão manter-se na terça-feira, dia em que os termómetros deverão subir aos 38ºC no sul. Para amanhã, o Meteolux elevou o nível de alerta para vermelho em todo o território, entre as 13h e as 20h59. No norte são esperadas máximas de 36 °C e na região da Moselle e nas grandes cidades os termómetros podem mesmo bater nos 39°C, afirma a informação do instituto de meteorologia luxemburguês.

Para fugir ao calor um pouco por toda a Europa, os lagos e as praias, mesmo as mais frias enchem-se de gente. Já a seca e os fogos florestais não dão tréguas aos bombeiros.

Veja as imagens das temperaturas altas no centro da Europa na fotogaleria abaixo:

30 Toulouse, França,17 de julho. AFP

