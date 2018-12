O número de jornalistas e outros trabalhadores dos medias mortos o ano passado é superior em 12 mortos ao verificado no ano de 2017, segundo divulga a Federação Internacional de Jornalistas. Foi também o ano que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, foi assassinado e desmembrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Mundo 2 min.

94 jornalistas mortos em 2018

O número de jornalistas e outros trabalhadores dos medias mortos o ano passado é superior em 12 mortos ao verificado no ano de 2017, segundo divulga a Federação Internacional de Jornalistas. Foi também o ano que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, foi assassinado e desmembrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

O número de jornalistas e outros trabalhadores dos media mortos em 2018 subiu para 94, mais 12 do que em 2017, segundo dados reunidos pela Federação Internacional de Jornalistas, divulgados no domingo.

O aumento registado este ano surge após um declínio verificado nos últimos seis anos, segundo notícia a agência Associated Press com base no relatório anual daquela entidade que deverá ser divulgado na segunda-feira.

Os jornalistas e outros trabalhadores do setor dos media foram mortos em assassinatos seletivos, bombardeamentos e durante diversas situações de conflitos armados.

Antes do declínio iniciado nos últimos seis anos, 121 pessoas que trabalhavam para organizações ligadas aos media foram mortas, e o pior ano foi em 2006, com 155 profissionais abatidos.

O país onde a mortalidade foi mais elevada para os jornalistas este ano foi o Afeganistão, com 16 pessoas, o México a seguir, com 11, o Iémen com nove e a Síria oito, contabilizou a Federação, que faz este relatório anual desde 1990.

Para além da trágica perda de vidas, estes ataques afetam a busca de notícias em várias comunidades e países, sublinhou o presidente da entidade, Philippe Leruth.

"Os jornalistas são um alvo porque eles são testemunhas. E o resultado disto é um aumento da autocensura", alertou, em declarações à Associated Press.

O Iraque, onde 309 profissionais dos media foram mortos nos últimos 25 anos, tem estado há muito no topo da lista da federação.

Este ano foi identificado um fotojornalista morto naquele país.

A federação constitui uma rede de mais de 600 mil media de 187 organizações, em mais de 140 países, alguns deles com situações de conflito armado.

Outros fatores estão a afetar a atividade dos jornalistas em busca de notícias, nomeadamente, segundo a entidade, o aumento da intolerância à informação independente, populismo, corrupção, crime, e o colapso da lei e da ordem nalguns territórios.

Em sexto lugar na lista, estão os Estados Unidos da América, com cinco mortos.

Em junho, um homem entrou na redação do jornal Capital Gazette, em Annapolis, Maryland, e abriu fogo sobre os jornalistas, matando quatro pessoas, e um outro trabalhador.

O autor do ataque tinha perdido um processo na justiça sobre difamação.

Em outubro, um caso que correu o mundo, foi o do escritor e jornalista saudita Jamal Khashoggi, colaborador do The Washington Post, exilado nos Estados Unidos, que foi morto no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

"A estatística mais chocante é que nove em cada dez casos de mortes de jornalistas ficam impunes", disse Philippe Leruth.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.