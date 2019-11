A agência de gestão das reservas naturais do Zimbabué anunciou hoje que planeia deslocar 600 elefantes e outros animais devido à prolongada seca que matou mais de uma centena destes mamíferos.

600 elefantes em perigo no Zimbabué devido a seca

A agência de gestão das reservas naturais do Zimbabué anunciou hoje que planeia deslocar 600 elefantes e outros animais devido à prolongada seca que matou mais de uma centena destes mamíferos.

O porta-voz da Autoridade de Gestão dos Parques Nacionais e Vida Selvagem do Zimbabué, Tinashe Farawo, revelou hoje que 600 elefantes, dois grupos de leões, uma alcateia de cães selvagens, 50 búfalos, 40 girafas e duas mil impalas vão ser deslocados do Save Valley Conservancy, no sudeste, para parques menos congestionados.



Farawo afirma que os animais estão a morrer e que a situação só melhorará quando chover.

“Se as populações [de animais] ficarem sem supervisão, acabarão por ameaçar o ecossistema de que dependem para sobreviver”, alegou o porta-voz.

No Zimbabué existem cerca de 85 mil elefantes, perdendo apenas para o Botsuana que tem mais de 130 mil.

“Quase todos os animais estão a ser afetados”, continuou Tinashe Farawo, acrescentando que, ainda que “os elefantes sejam mais notados durante as patrulhas e os passeios, há espécies de pássaros seriamente afetadas, uma vez que só podem acasalar a certas altitudes, nas árvores, e essas árvores estão a ser destruídas por elefantes”.

Muitos animais têm saído dos parques em direção a zonas habitadas, à procura de comida e água, provocando a morte de 33 pessoas este ano, de acordo com a agência que gere os parques.

Grande parte do sul de África foi atingida pela pior seca das últimas duas décadas, o que para o Zimbabué significa a perda do cultivo de alimentos básicos como milho, deixando cerca de sete milhões de pessoas, aproximadamente metade do país, dependentes de ajuda alimentar.

O Zimbabué afirma estar com dificuldades em lidar com o número de elefantes selvagens que têm chegado ao país e quer autorização para vender o marfim e poder exportar elefantes vivos de maneira a conseguir dinheiro para a conservação e aliviar a congestão dos parques afetados pela seca.

Desde 2016, o país exportou 101 elefantes, principalmente para a China e para os Emirados Árabes Unidos, conseguindo mais de 3 milhões de dólares (2,7 milhões de euros) por esforços de conservação, de acordo com a Autoridade de Gestão dos Parques Nacionais e Vida Selvagem do Zimbabué.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.