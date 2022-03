Zelensky deixa apelo a Putin: "Está na hora de nos reunirmos. É tempo de falar. Chegou o momento de restaurar a integridade territorial e a justiça na Ucrânia", defendeu o chefe de Estado.

24º dia de guerra. Balanço da invasão russa à Ucrânia

24 de fevereiro de 2022 - a data em que começou a invasão russa à Ucrânia. Este sábado, que marca o 24º dia de guerra no seu país, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que era altura de Moscovo "se encontrar" para "discutir" seriamente a paz, a fim de evitar consequências para a Rússia "durante gerações".

"As negociações sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única oportunidade para a Rússia minimizar os danos causados pelos seus próprios erros", disse Zelensky num vídeo publicado no Facebook, filmado à noite, numa rua deserta. "Está na hora de nos reunirmos. É tempo de falar. Chegou o momento de restaurar a integridade territorial e a justiça na Ucrânia", defendeu o chefe de Estado.

Moscovo afirma estar já em Mariupol

O exército russo disse na sexta-feira ter conseguido entrar em Mariupol, sitiada há dias, e de combater no centro da cidade ao lado das tropas da "república" separatista de Donetsk. A captura de Mariupol seria um importante ponto de viragem na guerra e permitiria à Rússia assegurar a continuidade territorial entre as suas forças da Crimeia (sul) e as tropas de Donbass (leste) anexas.

As autoridades ucranianas acusaram a força aérea russa de "conscientemente" terem bombardeado o teatro Mariupol na quarta-feira, o que a Rússia negou. "Mais de 1.000 pessoas refugiaram-se num abrigo anti-aéreo debaixo do edifício, na sua maioria "mulheres, crianças e idosos", de acordo com a Câmara Municipal do Porto de Azov. Mais de 130 sobreviventes foram retirados dos escombros.

Mísseis hipersónicos

O Ministério da Defesa russo afirmou este sábado ter utilizado mísseis hipersónicos "Kinjal" para destruir um depósito subterrâneo de armas na Ucrânia ocidental. A Rússia nunca antes tinha relatado a utilização deste míssil balístico nos dois conflitos em que é beligerante, Ucrânia e Síria. Foi implantado inúmeras vezes em exercícios desde o primeiro teste bem sucedido em 2018. De acordo com a agência estatal Ria Novosti, a sua utilização é uma novidade. O míssil altamente manobrável desafia todos os sistemas de defesa aérea, de acordo com Moscovo.

Telegrama e WhatsApp escapam a bloqueio russo

Até ao momento, o WhatsApp e o Telegram foram poupados aos bloqueios das autoridades russas que atingiram os seus concorrentes, mas que permanecem em liberdade condicional, dizem os especialistas. Desde o início da invasão da Ucrânia, Facebook, Twitter e Instagram foram sucessivamente desativados na Rússia, enquanto que o TikTok suspendeu, por sua própria iniciativa, a capacidade de carregar novos conteúdos.

