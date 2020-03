As mulheres com idades entre os 20 e os 25 foram resgatadas da "fábrica" onde eram mantidas em cativeiro para engravidar, no mais recente caso de tráfico de seres humanos do país.

2 mulheres e um recém-nascido de uma "fábrica de bebés" resgatados na Nigéria

Lusa

Doze mulheres entre os 20 e os 25 anos, seis delas grávidas, e um recém-nascido foram resgatados, esta sexta-feira, de uma "fábrica de bebés", no estado de Ogun, sudoeste da Nigéria, anunciou o comissário da polícia local.

O porta-voz da polícia de Ogun, Abimbola Oyeyemi, disse, na quinta-feira, que a "fábrica" foi descoberta em 28 de fevereiro na área de Imedu-Olori da cidade de Mowe, na área do governo local de Obafemi-Owode.

Oyeyemi disse que uma das prisioneiras conseguiu escapar das instalações e denunciou a atividade da "fábrica" na esquadra de Mowe.

O porta-voz declarou ainda que a vítima explicou como foi atraída para o local e como foi mantida presa.

A vítima, que conseguiu escapar, descreveu às autoridades que homens eram levados para a fábrica para engravidarem as raparigas, e que os bebés eram retirados assim que estas davam à luz.

O comissário da polícia do estado, Kenneth Ebrimson, ordenou que os suspeitos fossem imediatamente transferidos para a Unidade Anti-Tráfico de Pessoas e Trabalho Infantil.

Este não é um caso inédito na Nigéria: na semana passada, o comissário da polícia de Lagos tinha revelado que foram resgatados 24 bebés e quatro adolescentes grávidas também de uma "fábrica de bebés", mas desta vez na cidade de Port Harcourt.