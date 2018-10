19 horas. Está preparado(a) para o voo mais longo do mundo?

O voo mais longo do mundo, operado pela Singapore Airlines, é retomado esta quinta-feira. 161 passageiros farão hoje o percurso Singapura-Nova Iorque em aproximadamente... 19 horas.

São 15 mil quilómetros em cerca de 18 horas e 25 minutos. Após o encerramento da rota Singapura-Nova Iorque há cinco anos, a companhia Singapore Airlines torna a subir a fasquia com o voo mais longo do mundo sem paragens.



A rota Singapura-Nova Iorque começa no aeroporto de Changi e termina em Newark, na Nova Jérsia. O airbus A350-900 ULR (ultra-long range) está previsto descolar de Singapura às 23:55 (hora local), 17:35 no Luxemburgo. Ao todo vai transportar 161 passageiros, 67 em económica, 94 em premium, sendo que não há passageiros para a recém-criada classe eco. Além dos dois pilotos e dois co-pilotos, a tripulação inclui 13 hospedeiros(as) de bordo.



Esta não é a primeira vez que um avião faz Changi-Newark sem paragens. A rota operada pela mesma companhia esteve operacional entre 2004 a 2013 mas a Singapore Airlines viu-se obrigada a cancelar devido aos elevados custos de combustível. O novo aparelho é, aliás, um update aos Boeing 777 e consome entre 20% a 30% menos combustível do que as antigas aeronaves. Podem realizar viagens de longo curso até 20 horas sem paragens. Os bilhetes em classe executiva estão esgotados sendo que ainda restam alguns em classe premium, revelou a Singapore Airlines à AFP. Os passageiros de executiva incluem duas refeições a bordo e alguns snacks e bebidas. Em premium, os viajantes têm direito a três refeições.

A programação a bordo inclui 1200 horas de filmes, séries e música. Os lugares do avião foram especialmente concebidos para viagens de longo curso. As cabines individuais são mais largas e confortáveis e incluem luzes de leitura LED, que ajudam a reduzir os efeitos do jet lag.



A Singapore Airlines não é a única a desafiar os limites das viagens de longo curso. Em março de 2018, a Qantas inaugurou a rota Perth-London, com a duração de pouco mais de 17 horas. Mas a recordista é, até hoje, a Qatar Airways com o voo Doha-Auckland. As duas cidades estão separadas por 14,500 quilómetros e 18 horas.



