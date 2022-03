Mulher grávida e bebé atingidos pelos ataques russos a maternidade em Mariupol morreram.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

19º dia da invasão. O que aconteceu até agora e o que virá?

Redação Mulher grávida e bebé atingidos pelos ataques russos a maternidade em Mariupol morreram.

O Ministério da Defesa russo admitiu a responsabilidade por um ataque com mísseis contra o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, uma base militar, perto da fronteira polaca, no domingo. O número de mortos do ataque aumentou para 35 pessoas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apelidou de "bárbaras" as ações da Rússia e disse que era um teste a toda a humanidade. O secretário de Estado norte-americano, António Blinken, também condenou o ataque, dizendo que a brutalidade tem de acabar.

Ataque a prédio residencial em Kiev. Dois mortos e vários feridos Os serviços de emergência publicaram imagens que mostram moradores, incluindo idosos, a ser evacuados do prédio danificado, com janelas partidas, pela escada de um camião de bombeiros.

Ataque a maternidade em Mariupol. Mulher grávida e bebé morreram

Uma mulher grávida e o seu bebé morreram depois de a Rússia ter bombardeado a maternidade onde deveria ter dado à luz, de acordo com a Associated Press. Imagens da mulher a ser levada à pressa para uma ambulância numa maca tinham sido publicadas em todo o mundo.

Duas pessoas foram mortas depois de uma bomba ter atingido um edifício residencial em Kyiv, na segunda-feira de manhã. Três outras ficaram feridas no ataque, disseram os serviços de emergência da Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Zelenskiy, instou novamente a NATO a implementar uma zona de interdição do espaço aéreo. "Se não fechar o nosso céu, é apenas uma questão de tempo até que os mísseis russos caiam no território da NATO", avisou.

Não foi só em Mariupol. Tropas russas destruíram mais duas maternidades na Ucrânia Bombardeamentos russos atingiram também uma maternidade na cidade de Zhytomyr e na localidade de Saltivsky, em Kharkiv, desconhecendo-se, para já, o número de vítimas.

Rússia pediu armas à China. Pequim nega

A Rússia pediu à China equipamento militar desde o início da invasão, informou o Financial Times. O pedido suscitou o receio na Casa Branca de que Pequim possa ajudar a Rússia e minar os esforços do Ocidente na Ucrânia. O porta-voz da embaixada chinesa nos EUA disse não ter ouvido falar desse pedido e que "a situação atual na Ucrânia é de facto desconcertante".

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, deverá encontrar-se com o diplomata de topo da China, Yang Jiechi, em Roma, esta segunda-feira. Antes do encontro, Sullivan avisou que Pequim enfrentará "absolutamente" as consequências se ajudar Moscovo a escapar às sanções sobre a invasão da Ucrânia. Sullivan disse também que a Rússia pagaria um "preço severo" por um ataque com armas químicas.

Quarta ronda. Kiev anuncia sessão de negociação hoje com Moscovo "A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa.

Reino Unido diz que Rússia está a isolar a Ucrânia do comércio marítimo

O Ministério da Defesa britânico afirmou que as forças navais russas estão "a isolar efectivamente a Ucrânia do comércio marítimo internacional", na sua última actualização dos serviços secretos de defesa sobre a situação na Ucrânia.

As conversações entre a Rússia e a Ucrânia deverão ser retomadas via ligação vídeo esta segunda-feira. A confirmação da próxima ronda de conversações acontece depois de ambos os lados terem dito que estavam a avançar nas negociações destinadas a pôr fim a mais de duas semanas de combates entre os exércitos russo e ucraniano.

Ramzan Kadyrov, o líder da região russa da Chechénia, encontra-se alegadamente na Ucrânia ao lado das forças russas, de acordo com imagens partilhadas pelos canais de televisão chechenos e postadas na conta do Telegrama de Kadyrov, avança o Guardian.

O inferno de Mariupol. Recursos estão a acabar e mais de duas mil pessoas já morreram Há cerca de 400 mil pessoas presas na cidade.

Ucrânia diz que abateu quatro aviões russos

As forças armadas ucranianas dizem ter abatido quatro aviões russos, três helicópteros e outros aparelhos não tripulados, no espaço de 24 horas.

Num comunicado citado pela BBC, em que é feito um balanço das operações, as forças armas da Ucrânia dizem ainda que “as condições morais e psicológicas” das forças russas continuam “em baixo”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.