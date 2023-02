O governo austríaco está a ser criticado por permitir a entrada de russos para uma conferência de segurança. Os deputados foram convidados também para um baile, na sexta-feira em que se assinala um ano da invasão da Ucrânia.

18 deputados russos banidos na UE convidados para conferência em Viena

Telma MIGUEL

Dezoito deputados da Duma deverão chegar esta sexta-feira a Viena para participarem numa reunião da Organização de Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), exatamente o dia em que se assinala um ano desde que os tanques russos atravessaram a fronteira com o objetivo de tomar Kiev.

Também no dia 24, os russos foram convidados para um baile de gala organizado pelo partido da extrema-direita FPO.

A presença de políticos russos está a chocar a opinião pública e intelectuais e políticos que escreveram uma carta dirigida ao governo para reverter a decisão. Os 18 membros da delegação russa, liderada pelo porta-voz da Duma (Parlamento russo), Pyotr Tolstoy, estão incluídos na lista de sanções da União Europeia.



Em qualquer outro país europeu dificilmente a sua entrada seria autorizada. E atualmente está em discussão, ao nível dos diplomatas da UE um novo pacote de sanções contra a Rússia, que será conhecido esta sexta-feira.

O momento é “infeliz”, admite o ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco

A OSCE é uma organização criada durante a Guerra Fria, atualmente com 57 membros, para permitir a discussão e o encontro de representantes dos blocos antagónicos de leste e do ocidente. Alexander Schallenberg, ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, admitiu que o ‘timing’ da ida dos deputados é “infeliz”, depois de deputados de 20 países da UE terem pedido à Áustria para recusar vistos aos emissários de Moscovo.

Schallenberg justificou, no entanto, que a Áustria, com o seu estatuto de neutralidade, vê-se na obrigação de permitir que as delegações de todos os países que fazem parte da organização acedam à reunião no Palácio Hofburg. “Não podemos perder de vista o facto de que precisamos de plataformas de discussão”, disse, salientando que, desde a sua génese, a “OSCE não é uma organização de pessoas alinhadas com as mesmas ideias. E a certa altura, esperemos, será dado espaço à diplomacia outra vez”.

A assembleia da OSCE deste ano, nos próximos dias 23 e 24, é dedicada ao tema “Um ano depois: A guerra imparável da Rússia na Ucrânia”. Com a presença dos russos, a Ucrânia salienta que isto será o momento para eles fazerem passar a propaganda do Kremlin. A Ucrânia já avisou que irá boicotar esta reunião da assembleia parlamentar da OSCE e não levará nenhuma representação a Viena.

Uma valsa inapropriada. Uma neutralidade contestada

Para lançar ainda mais achas para a fogueira, o partido nacionalista austríaco, Partido da Liberdade (FPO), convidou os enviados de Moscovo para o seu baile de gala que tem lugar no mesmo palácio onde decorre a reunião da OSCE, o Palácio Hofburg, que é também a sede desta organização de segurança.

O palácio Hofburg tem ainda outros simbolismos. Foi até à I Guerra Mundial a casa da dinastia dos Habsburgos e foi de uma das suas varandas que Hitler proclamou a anexação da Áustria.

Pyotr Tolstoi fez saber que os russos não pretendem apresentar-se no baile, estando apenas circunscritos aos trabalhos oficiais da OSCE.



No meio da controvérsia, um grupo de 100 figuras do meio académico e político austríaco assinaram uma carta aberta pedindo ao governo que abandone a neutralidade na nova situação geopolítica em que o mundo se encontra.

A Áustria tem o estatuto de neutralidade desde 1955, e é um dos poucos países da UE que se recusa, invocando esse acordo, a enviar armas para a Ucrânia. “A Áustria está a agir como se o mundo tivesse parado a 23 de fevereiro, de 2022”, escrevem os signatários da carta, onde também se escreve que a posição de Viena “é internacionalmente ridicularizada por uns, e considerada sem caráter por outros”.

“Muitos austríacos ainda acreditam que podemos ficar de fora de todos os conflitos militares, que basta uma política externa pacífica para garantir a nossa segurança, e que a nossa participação ativa na estabilização da Europa não é necessária”. Entre as personalidades que subscreveram a carta encontra-se o antigo vice-presidente do Parlamento Europeu, Othmar Karas.

Este grupo de personalidades já tinha escrito uma primeira carta aberta, a 8 de maio de 2022, onde pedia ao governo austríaco que mudasse a sua política de avestruz em questões de segurança. E volta a pedir que seja reconsiderada a posição austríaca, outrora o país europeu encostado à Cortina de Ferro. “Apesar do dramático regresso da guerra na Europa, vastos setores da política doméstica e da sociedade são vítimas da ilusão de que a Áustria pode continuar na mesma, ficar fora dos conflitos, e aumentar ligeiramente o orçamento das Forças Armadas”. Além disso, os signatários pedem que sejam abordadas questões de fundo e compara a sua situação imutável, num mundo que mudou dramaticamente, com outros que estiveram à altura do momento:“Os nossos amigos e igualmente não-alinhados Suécia e Finlândia pediram para aderir à NATO. A Dinamarca terminou a sua exclusão da política de defesa e de segurança da UE. Os nossos vizinhos Alemanha e República Checa, que costumavam ser cautelosos em relação à Rússia, estão a enviar armamento para a Ucrânia no valor de milhões de euros. Entretanto, a Rússia está a cometer diariamente crimes de guerra contra civis ucranianos”.

