A campanha da LUkraine tem como objetivo angariar 10 milhões de euros para adquirir um total de 112 carros de bombeiros e ambulâncias para ajudar os serviços de emergência ucranianos.

Guerra na Ucrânia

16 ambulâncias e carros de bombeiros luxemburgueses a caminho da Ucrânia

Diana ALVES

Doze ambulâncias e quatro carros de bombeiros luxemburgueses deixaram ontem o país com destino à Ucrânia. Oito dos veículos foram doados pelo Ministério do Interior e os restantes foram adquiridos graças a donativos de particulares, empresas e organizações.

A angariação de fundos e veículos acontece no âmbito da campanha “Ukraine is calling”, lançada pela associação LUkraine, numa altura em que se estima em cerca de dois mil o número de veículos de emergência destruídos desde o início da guerra no país.

As 16 ambulâncias e carros de bombeiros que ontem partiram rumo à Ucrânia deverão chegar a Lviv na sexta-feira (dia 23 de dezembro), onde serão entregues aos serviço de emergência do Ministério da Saúde ucraniano.

Num comunicado divulgado às redações, a LUkraine adianta que o transporte dos veículos está a ser assegurado por voluntários.

A campanha da LUkraine tem como objetivo angariar 10 milhões de euros para adquirir um total de 112 carros de bombeiros e ambulâncias para ajudar os serviços de emergência ucranianos. A associação ressalva que os 16 veículos que ontem deixaram o Grão-Ducado estarão em breve a salvar vidas ucranianas.



