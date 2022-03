Joe Biden ordenou o embargo ao petróleo e gás russos, Pentágono fala em "2.000 a 4.000" soldados russos mortos e Zelensky promete lutar "até o fim" . O balanço de quase duas semanas de guerra na Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

13º dia da invasão russa. Biden dá "outro golpe poderoso a Putin"

AFP Joe Biden ordenou o embargo ao petróleo e gás russos, Pentágono fala em "2.000 a 4.000" soldados russos mortos e Zelensky promete lutar "até o fim" . O balanço de quase duas semanas de guerra na Ucrânia.

E ao 13º dia da invasão russa à Ucrânia, o presidente norte-americano Joe Biden ordenou o embargo ao petróleo e gás russos, a fim de aumentar as sanções impostas à Rússia e "dar outro golpe poderoso a Putin". Esta decisão foi tomada “em estreita coordenação” com os aliados dos Estados Unidos, especificou. Os preços do petróleo subiram mais de 5%, com o Brent a atingir 130 dólares o barril pouco antes do anúncio de Biden.

O Reino Unido, por sua vez, interromperá as importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos até ao final de 2022, anunciou o ministro britânico de Negócios e Energia.

Biden anuncia embargo às importações de petróleo e gás russo O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou um embargo às importações de petróleo e gás russo para os Estados Unidos, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Guerra continua a causar mortes civis

Três adultos morreram e três crianças ficaram feridas na explosão de uma mina antipessoal na região de Chernihiv, ao norte de Kiev, segundo uma autoridade ucraniana. Esta é a primeira vez desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro que um oficial ucraniano menciona oficialmente as pessoas mortas por este tipo de minas.

Ao mesmo tempo, a cidade de Sumy (nordeste do país), foi palco de intensos combates e começou esta terça-feira a evacuar os seus habitantes para Lokhvytsia, 150 km a sudoeste, através de um corredor humanitário. Um segundo comboio de autocarros civis partiu durante o dia em direção a Poltava, ao sul de Sumy.

Em Mariupol, um importante porto estratégico no Mar de Azov (sudeste), cerca de 300 mil civis permanecem teidos, segundo Kiev, que acusa os russos de não respeitarem o corredor humanitário.

Mais de 400 civis mortos segundo a ONU, incluindo 38 crianças, diz Kiev O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) advertiu hoje que os números podem ser bastante superiores, já que todos os dias se verificam mortes de civis.

"2.000 a 4.000" soldados russos mortos, segundo o Pentágono

Um alto funcionário do Pentágono estimou que entre "2.000 a 4.000" soldados russos morreram desde o início da invasão, acrescentando que essa estimativa deve ser olhada com cautela. A única avaliação do Ministério da Defesa russo tinha indicado, na semana passada, a morte de 498 soldados russos.

Mais de dois milhões de refugiados

O número de refugiados que fugiram da Ucrânia desde a invasão do exército russo ultrapassou dois milhões na terça-feira, segundo o site do Alto Comissariado para Refugiados. Desde o início da guerra, pelo menos 406 civis foram mortos e 801 ficaram feridos, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. A agência da ONU ressalva que estes balanços estarão muito abaixo dos números reais.

Zelensky promete lutar "até o fim"

“Lutaremos até o fim”, disse Volodymyr Zelensky ao Parlamento britânico, invocando Churchill. O presidente ucraniano falava por videoconferência, durante uma intervenção destinada a obter mais apoio ao seu país após a invasão russa. Já se tinha quiexado das "promessas" quebradas do Ocidente em relação a proteger a Ucrânia dos bombardeamentos russos, num vídeo colocado no Telegram.

Em entrevista transmitida pelo canal americano ABC, Volodymyr Zelensky também afirmou que não queria mais insistir no pedido de adesão da Ucrânia à NATO, uma das questões que motivaram oficialmente a invasão russa. Zelensky diz estar pronto para um "compromisso" sobre o status dos territórios separatistas no leste da Ucrânia, cuja independência o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu unilateralmente.

"Não vamos desistir e não vamos perder". O discurso do resistente Zelensky no Parlamento britânico O Presidente ucraniano discursou esta terça-feira, numa intervenção inédita, por videoconferência, no Parlamento britânico, onde repetiu o pedido por uma zona de exclusão aérea e o reforço das sanções contra a Rússia.

Investigações sobre possíveis crimes de guerra russos

O Ministério Público alemão iniciou uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças russas na Ucrânia. Pouco depois, os tribunais espanhóis anunciaram a abertura de uma investigação sobre "graves violações do direito internacional humanitário" resultantes do "ato injustificado de guerra" da Rússia na Ucrânia.













































Paris, 8 mars 2022 (AFP) - Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Pétrole et gaz russes: Biden ordonne un embargo -

Le président Joe Biden a annoncé mardi avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie et de «porter un nouveau coup puissant à Poutine».

Cette décision a été prise «en coordination étroite» avec les alliés des Etats-Unis, a-t-il précisé.

Les cours du pétrole grimpaient de plus de 5%, le Brent atteignant les 130 dollars le baril, peu avant l'annonce du président Biden.

Le Royaume-Uni va, quant à lui, arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes, a annoncé le ministre britannique des Entreprises et de l'énergie.

- Trois personnes tuées par une mine antipersonnel -

Trois adultes ont été tués et trois enfants blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnel dans la région de Tchernihiv, au nord de Kiev, selon une responsable ukrainienne.

C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, qu'un responsable ukrainien évoque officiellement des personnes tuées par de telles mines.

- Evacuation de civils de Soumy -

La ville de Soumy (nord-est) théâtre de violents combats, a commencé mardi à évacuer ses habitants en direction de Lokhvytsia, à 150 km au sud-ouest, via un couloir humanitaire.

Un deuxième convoi de bus de civils s'est ébranlé dans la journée en direction de Poltava, au sud de Soumy.

A Marioupol, grand port stratégique sur la mer d'Azov (sud-est), quelque 300.000 civils restaient en revanche coincés, selon Kiev, qui accuse les Russes de ne pas respecter le couloir humanitaire.

- «2.000 à 4.000» soldats russes tués, selon le Pentagone -

Un haut responsable du Pentagone a estimé qu'entre «2.000 à 4.000» soldats russes étaient morts depuis le début de l'invasion, précisant que cette estimation était à prendre avec prudence.

L'unique bilan du ministère russe de la Défense avait fait état la semaine dernière de 498 militaires russes tués.

- Plus de deux millions de réfugiés -

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis l'invasion par l'armée russe, a dépassé mardi les deux millions, selon le site internet du Haut-Commissariat aux réfugiés.

Depuis le début de la guerre, au moins 406 civils ont été tués et 801 blessés, d'après le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU. L'agence onusienne souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

- Zelensky promet de se battre «jusqu'au bout» -

«Nous nous battrons jusqu'au bout», a déclaré devant le parlement britannique Volodymyr Zelensky, invoquant Churchill.

Le président ukrainien s'exprimait par lien video, lors d'une intervention visant à obtenir plus de soutien pour son pays après l'invasion russe.

Il avait dénoncé auparavant les «promesses» non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des bombardements russes, dans une vidéo publiée sur Telegram.

Dans un entretien diffusé par la chaîne américaine ABC, Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé ne plus vouloir insister pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, une des questions qui ont officiellement motivé l'invasion russe.

Il se dit prêt à un «compromis» sur le statut des territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l'indépendance.

- Enquêtes sur les possibles crimes russes -

Le parquet général allemand a lancé une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine.

Peu après, la justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des «violations graves du droit international humanitaire» découlant de l'«acte de guerre injustifié» de la Russie en Ukraine.

- Envolée du nickel -

Le marché londonien des métaux a suspendu la cotation du nickel, dont le prix, qui avait déjà battu son record lundi, a grimpé brièvement au-dessus de 100.000 dollars la tonne dans la matinée.

