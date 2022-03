Macron denunciou o "cinismo moral e político" de Vladimir Putin, que oferece corredores humanitários aos habitantes de várias cidades da Ucrânia para "trazê-los para a Rússia".

12º dia. Em que ponto está a invasão da Ucrânia?

Macron denunciou o "cinismo moral e político" de Vladimir Putin, que oferece corredores humanitários aos habitantes de várias cidades da Ucrânia para "trazê-los para a Rússia".

A terceira ronda de negociações russo-ucranianas terminou esta segunda-feira no final do dia com alguns "resultados positivos" nos corredores humanitários, anunciou um membro da delegação ucraniana. Mas o representante russo, por sua vez, lamentou que o encontro não tenha “cumprido as expectativas” de Moscovo.

As críticas à atuação de Kremlin têm aumentado de tom e levaram mesmo o presidente francês, Emmanuel Macron, a denunciar o "cinismo moral e político" de Vladimir Putin, que oferece corredores humanitários aos habitantes de várias cidades da Ucrânia para "trazê-los para a Rússia". Kiev recusou esses corredores humanitários para a Bielorrússia e a Rússia oferecidos por Moscovo para a evacuação de civis das cidades ucranianas de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy, atormentadas por intensos combates.

Os ataques a civis continuam e pelo menos 13 pessoas morreram em bombardeamentos que atingiram uma padaria industrial em Makariv, cerca de 50 quilómetros a oeste de Kiev, disseram os serviços de emergência ucranianos. Novos combates ocorreram perto de Sumy, no nordeste, segundo o chefe da administração militar da região.

100 mil crianças em instituições

Quase 100.000 crianças na Ucrânia, metade das quais são deficientes, vivem em instituições ou internatos e é crucial tomar precauções antes de evacuá-las para outro país para escapar da invasão russa, disse a ONU nesta segunda-feira. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa a 24 de fevereiro, mais da metade das quais foram recebidas na Polónia, de acordo com as últimas contagens da ONU.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, estimou que a Europa pode esperar receber cinco milhões de exilados se a invasão da Ucrânia e os ataques a cidades continuarem.

Como está o pedido de adesão à UE pela Ucrânia?

A União Europeia lançou o procedimento de análise dos pedidos de adesão da Ucrânia, Geórgia e Moldávia, anunciou a Presidência francesa do Conselho da UE. Os três países apresentaram a sua candidatura após a invasão russa da Ucrânia. A Comissão Europeia terá de emitir um parecer oficial e os 27 terão então de decidir se concederão o estatuto de candidato aos três países, antes de longas e complexas negociações.

Rússia pede proteção para as suas embaixadas

A Rússia recusou-se a comparecer à abertura de audiências perante o Tribunal Internacional de Justiça num caso interposto pela Ucrânia, que pede ao mais alto tribunal da ONU que ordene Moscovo a parar com a invasão. Por outro lado, Moscovo exigiu proteção "adequada" das suas representações diplomáticas em França, depois de denunciar um "ataque" com um cocktail molotov contra um de seus centros culturais em Paris.

A Casa Russa de Ciência e Cultura, localizada na zona oeste da capital francesa, foi alvo durante a noite do "dispositivo incendiário" que foi atirado contra a grade do edifício, sem fazer qualquer vítima, segundo fonte policial.

Na Irlanda, um camião invadiu o portão da Embaixada da Rússia em Dublin. A polícia disse que prendeu o motorista.