Apenas na capital se verificou o mesmo número de participantes que na semana passada, com 400 mil pessoas nas ruas contra a reforma das pensões.

Dia 12 de greve nacional em França com fraca adesão

Dia 12 de greve nacional em França com fraca adesão

Esta quinta-feira vive-se o décimo segundo dia de mobilização contra a reforma das pensões em França. Apesar das ruas continuarem cheias, os números revelam uma descida de participantes nas manifestações contra o Governo de Emmanuell Macron.

Tanto os balanços dos vários sindicatos como das autoridades apontam para os níveis mais baixos de participação desde o início do movimento social, mas há três semanas consecutivas que estes têm vindo a baixar.

Contaram-se 10.000 participantes em Nantes, segundo a polícia - 25.000 segundo os organizadores - em ambos os casos ao nível mais baixo desde 11 de março - data da mobilização mais baixa a nível nacional até à data. O mesmo aconteceu em Rennes, onde 6.500 a 15.000 pessoas marcharam, em Rouen (4.500 a 9.000) e em Le Havre (entre 3.800 e 20.000).

A tendência também se verificou no centro, em Orleães (2.700 a 6.000) ou Clermont-Ferrand (6.000 a 10.000) e no sul, de Bayonne (3.000 a 7.000) a Nice (2.700 a 15.000) via Montpellier (5.000 a 10.000).

Só em Paris o balanço se manteve igual ao da semana passada, com os sindicatos a indicarem que cerca de 400.000 pessoas saíram à rua. Como nas manifestações anteriores, um grande contingente policial foi chamado a controlar as movimentações dos manifestações e focos de confrontos isolados foram assinalados.

Como é frequentemente o caso quando há uma quebra, as diferenças entre as estimativas alargam-se, particularmente em Toulouse com uma diferença de um a oito (de 9.000 a 70.000) e mesmo um recorde de um a vinte, em Marselha (entre 6.500 e 130.000).

