11 de Setembro

"Porque não nos salvou Deus?"

Paula SANTOS FERREIRA Em prol do combate ao terrorismo “abdicamos da nossa privacidade”, diz o jornalista António Rodrigues, para quem as invasões e guerras dos EUA nesta luta “foram um fracasso”.

A queda das Torres Gémeas provou o impensável: a maior superpotência do mundo podia, afinal, ser atingida e ferida de morte. “O 11 de setembro demonstrou que a violência não é proporcional ao tamanho do exército do país e expôs a fraqueza e vulnerabilidade dos EUA, provou que de nada serve ser-se superpotência”, declarou ao Contacto António Rodrigues, jornalista e autor do livro “Porque não salvou Deus a América?”, um relato sobre os dias seguintes ao atentado numa cidade e num país “incrédulo” e que procurava justificação na fé e na entidade divina.

Foto: AFP

“Como é que se pode ter tanto ódio aos EUA ao ponto de cometer uma atrocidade destas?”, “Quem nos odeia e porquê?”, “Porque não nos salvou Deus?”.

“Olhava-se para todo o lado e havia Deus, era uma presença quase hegemónica na busca das pessoas pelas respostas ao ataque. As pessoas precisavam de fé e de Deus para explicar o sucedido. O nome do livro vem dessa busca”, contou António Rodrigues, que chegou a Nova Iorque uma semana depois do atentado de 11 de setembro de 2001, e permaneceu pelo país durante mês e meio em reportagem para o Diário de Notícias. Mais tarde viajaria para o Afeganistão.

“A grande espetacularidade do atentado levado a cabo por apenas 19 pessoas provou que o monopólio da violência não é do Estado, e que não é preciso uma grande organização hierarquizada para se cometerem atos terroristas. Basta haver uma afinidade ideológica e lobos solidários, pequenas células dispersas. Mais do que a Al-Qaeda o Estado Islâmico é disso prova”, sublinha o atual editor de internacional do Jornal Público.

Foto: AFP

Para António Rodrigues de nada serviu depois as invasões e guerras dos EUA no combate ao terrorismo. “Desde 2001, os EUA gastaram vidas e milhares de milhões de euros e só conheceram derrotas. A última é a retirada do Afeganistão e onde deixam no poder quem eles foram tentar eliminar há vinte anos”.

Ataques aos valores morais

Em prol desta luta contra terroristas fizeram-se outros atentados “ao valor moral e outros pilares da democracia, como a liberdade e o direito à privacidade”.

“Em nome do terrorismo é aceitável agora fazer-se coisas imorais”. O jornalista dá como exemplo Guantánamo, “onde estão presas pessoas porque são suspeitas de pertencerem a grupos extremistas, mas sem se poder provar que o são”, ou as prisões secretas em vários países.

Foto: dpa

Vinte anos depois, as “próprias pessoas abdicaram das suas liberdades individuais, aceitaram a intrusão da sua privacidade em prol da luta contra o terrorismo, pela sua segurança. Olhe-se para a China onde cada cidadão é seguido a cada passo por sistemas de vigilância com dados biométricos”, defendeu este repórter de guerra.

O 11 de setembro mudou o mundo, em muitos sentidos “para pior”, concluiu António Rodrigues.

