É possível limpar o terror?

Milhares de imigrantes trabalharam nas limpezas dos destroços dos ataques ao World Trade Center, em 2001. Dizem-se esquecidos mas as marcas - físicas e psicológicas - permanecem.

(Edição: Catarina Osório)

A 15 de setembro de 2001, às 7h da manhã, Lucelly Gil entrou na imensa nuvem de poeira tóxica criada pelo colapso das Torres Gémeas na baixa de Manhattan, Nova Iorque. Desde aí, e durante seis meses, trabalhou cerca de 12 horas por dia nos trabalhos de limpeza e remoção dos destroços.

Quase 20 anos depois, a colombiana de 65 anos, sem documentos, vive com as consequências desses dias: teve cancro da mama - um dos mais comuns entre as mulheres que participaram nas limpezas do local - sofre de dores fortes num braço e lida com a depressão.

Nos oito meses seguintes aos ataques do 11 de Setembro, dezenas de milhares de pessoas - muitas delas imigrantes, frequentemente indocumentadas como Lucelly Gil - limparam o Ground Zero. Foram cerca de 1,8 milhões de toneladas de destroços, por um salário entre os 7,5 a 10 dólares por hora, ligeiramente acima do salário mínimo americano.

Lucelly Gil (de azul) num grupo de apoio de trabalhadores de limpeza imigrantes dos destroços do World Trade Center, "Borders for Hope", no bairro de Queens. Foto: AFP

Mal sabiam que estariam expostos a substâncias tóxicas e cancerígenas como o chumbo e o amianto, e que desenvolveriam doenças respiratórias, asbestose (inflamação nos pulmões), stress pós-traumático e depressão. "Não gosto de pensar nos aniversários (dos ataques)... Sinto que vou voltar para lá", diz Lucelly Gil, num encontro de um grupo de apoio à limpeza do 11 de Setembro. Ainda hoje vários membros se reúnem ocasionalmente no bairro de Queens.

Ao longo das jornadas de várias horas, deparava-se por vezes com restos humanos. "Ia para casa a pensar que ainda estava a limpar (...) estava praticamente a enlouquecer", refere a colombiana.

"Injustiça"

Lucelly Gil ainda sonha em obter uma autorização de residência, como recompensa pelos seis meses que a tornaram incapaz de trabalhar para sempre. Em 2017, um funcionário democrata de Nova Iorque pedia a regularização dos funcionários de limpeza indocumentados que ajudaram na remoção dos destroços dos ataques, mas sem sucesso.

"Para os trabalhadores da limpeza continuar sem documentos é uma injustiça, porque perderam a coisa mais preciosa que tinham, a saúde. Não há salário que valha a pena, (...) a saúde não tem preço", afirma Rubiela Arias, outra trabalhadora colombiana, do seu modesto quarto alugado no bairro de Queens.

6 Rubiela Arias na sua casa em Queens, Nova Iorque. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Rubiela Arias na sua casa em Queens, Nova Iorque. Foto: AFP A trabalhadora necessita de um aparelho para a ajudar a respirar. Fotos: AFP Além da depressão e stress pós-traumático, a colombiana tem problemas respiratórios causados pela limpeza das Torres Gémeas. Foto: AFP Os muitos medicamentos que a colombiana toma para o alívio do sintomas físicos e mentais. Fotos: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Arias, que luta há anos pela regularização do pessoal de limpeza hispânico, sofre agora também de doenças respiratórias e digestivas, e de depressão. De acordo com o Fundo Federal de Indemnização das Vítimas, mais de 2.000 agentes de limpeza, trabalhadores de salvamento e agentes da polícia já morreram devido a doenças relacionadas com o 11 de Setembro.

Mais de 2.000 agentes de limpeza, trabalhadores de salvamento e agentes da polícia já morreram devido a doenças relacionadas com o 11 de Setembro.

Nos últimos anos, muitos indocumentados, e alguns deles doentes, "foram deportados", conta Rosa Bramble, assistente social e professora na Universidade de Columbia, que dirige o grupo de apoio que inclui Lucelly Gil. Outros, que já não podiam trabalhar, regressaram permanentemente aos seus países de origem. "Aqui não podem pagar o aluguer".

Visto negado

A maioria dos trabalhadores que participaram nas operações de limpeza após os ataques têm cobertura total de saúde através de um programa federal especial criado para o efeitos. Mas muitos não receberam qualquer compensação até hoje. É o caso de Franklin, um trabalhador peruano indocumentado, de 50 anos, com várias doenças respiratórias. O homem partiu para Lima em 2019 para cuidar da mãe doente, que não via há 20 anos.

Quando quis regressar a Nova Iorque para continuar o tratamento médico ao abrigo do programa federal e apresentar um pedido de visto, a embaixada dos EUA em Lima recusou-lhe um visto.

Os ataques ao World Trade Center vistos da Índia A violência da destruição das torres de Nova Iorque, com tudo o que isso representava de ataque ao Ocidente, repôs a ideia de um choque de civilizações.

Tentou duas vezes em junho atravessar ilegalmente a fronteira americana com o México. "Quase que dei a minha vida para limpar o Ground Zero, e não é justo ser pago desta forma. Não sei o que esperar da vida", disse à AFP por telefone da cidade fronteiriça mexicana de Ciudad Juarez.

Com a ajuda de contrabandistas, Franklin, que prefere não divulgar o apelido, conseguiu finalmente regressar de forma ilegal à terceira tentativa, em meados de julho.

4 A assistente social Rosa Bramble (de pé) num dos encontros onde se reúnem trabalhadores imigrantes que participaram nas limpezas após os ataques ao World Trade Center. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A assistente social Rosa Bramble (de pé) num dos encontros onde se reúnem trabalhadores imigrantes que participaram nas limpezas após os ataques ao World Trade Center. Foto: AFP Páginas de imprensa hispânica com notícias sobre a morte de trabalhadores da limpeza imigrantes no Ground Zero são mostradas no grupo de apoio, Foto: AFP A assistente social Rosa Bramble (de pé) num dos encontros onde se reúnem trabalhadores imigrantes que participaram nas limpezas após os ataques ao World Trade Center. Foto: AFP Rosa Bramble no seu escritório, em Queens. Foto: AFP

Depois de processarem a câmara de Nova Iorque ou as empresas que os empregavam, alguns trabalhadores afetados acabaram por ser indemnizados. Em 2011, o Congresso americano aprovou também uma lei que garante uma indemnização federal para as vítimas do 11 de Setembro de até 250.000 dólares.

Lucelly Gil recebeu 40.000 dólares em 2018, mas sem um visto de trabalho o dinheiro só lhe permitiu pagar as dívidas. "Nós latinos somos tratados pior do que os outros trabalhadores do 11 de Setembro", lamenta.

