Guerra na Ucrânia

100 dias de guerra. "Não haverá um vencedor", diz ONU

AFP "Em pouco mais de três meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir das suas casas, a maioria mulheres e crianças", disse coordenador da ONU.

O coordenador da Organização das Nações Unidas (ONU) no terreno, Amin Awad, afirmou que não haverá um vencedor da invasão russa da Ucrânia, num momento em que se assinala o 100º dia da invasão russa e numa altura em que as forças do Kremlin intensificam a ofensiva militar na região de Donbass.

"Esta guerra não tem nem terá vencedor", disse Awad numa declaração. "Precisamos de paz. A guerra tem de acabar", insistiu, uma vez que as negociações entre Kiev e Moscovo estão paradas há semanas.

A invasão russa lançada a 24 de fevereiro "teve um pesado tributo na população civil", disse, referindo-se à "destruição e devastação de cidades e aldeias", bem como à "perda de vidas, casas, empregos e oportunidades".

Há semanas que os exércitos ucraniano e russo combatem no leste do país, na bacia mineira de Donbass, agora um alvo prioritário para Moscovo, bem como no sul, onde funcionários russos levantaram a possibilidade de anexar os territórios ocupados.

Zelensky: "A Ucrânia está a perder até 100 soldados todos os dias" A Ucrânia está a perder 60 a 100 soldados por dia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa entrevista divulgada na terça-feira.

"A situação no leste é realmente difícil", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao Newsmax na quarta-feira, citando o número de "60 a 100 soldados por dia mortos em ação, e cerca de 500 feridos.

"Em pouco mais de três meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir das suas casas, a maioria deles mulheres e crianças", disse Awad na declaração, chamando ao fenómeno "sem precedentes na história".

