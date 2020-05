Entre os detidos há vários dirigentes sindicais. As imagens mostram a violência da intervenção policial que já marcava as comemorações do Dia do Tabalhador no país, antes da pandemia.

1º de maio na Turquia. Pelo menos 15 detidos

Pelo menos 15 pessoas foram detidas na tarde desta sexta-feira em Istambul, quando estavam a tentar organizar uma marcha para assinalar o Dia do Trabalhador na capital turca.

Entre os detidos há vários dirigentes sindicais, segundo a denuncia da Confederação dos Sindicatos Progressistas da Turquia (DISK).

O gabinete do governador de Istambul já reagiu, justificando as detenções com o facto de os sindicalistas insistirem em marchar juntos, "violando, assim, as regras de confinamento e de distanciamento social", decretadas para controlar a pandemia.

Certo é que, tradicionalmente, as manifestações do 1º de maio no país têm um histórico de repressão e confrontos violentos entre a polícia os trabalhadores com presidente, Recep Tayyip Erdogan, a proibir qualquer celebração, ano a pós anos.





