“22% das cidades vão conhecer condições climatéricas que não existem ainda em nenhum ponto do planeta”, lê-se no estudo

Zonas do Equador com clima totalmente desconhecido

Paula SANTOS FERREIRA “22% das cidades vão conhecer condições climatéricas que não existem ainda em nenhum ponto do planeta”, lê-se no estudo

As mudanças são tão profundas que “22% das cidades vão conhecer condições climatéricas que não existem ainda em nenhum ponto do planeta”, lê-se no estudo. As cidades nas zonas próximas do Equador, como por exemplo, Kuala Lampur, Jacarta e Singapura, serão as mais afetadas por estes climas ainda desconhecidos. “Isto significa que terão de haver novos desafios políticos, de criação de novas infraestruturas que o planeta nunca enfrentou antes”, declarou ao The Guardian Tom Crowther, o fundador do Crowther Lab, onde o estudo foi realizado. Nestas cidades, a intensidade das chuvas e os períodos de seca, mais frequentes e severos serão um grande problema, vinca.

“Não estamos minimamente preparados para isto. Planear (a minimização dos riscos das) alterações climáticas deve sempre começar ontem. Quanto mais cedo começar, menor será o impacto”, diz Crowther. Só que como os países se preparam para um clima que ainda não existe na Terra?