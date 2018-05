O Luxemburgo é o país da União Europeia com melhor qualidade de água nas zonas balneares. De acordo com um estudo divulgado esta segunda-feira pela Agência Europeia do Ambiente, todas as 12 zonas balneares do Luxemburgo tinham uma boa qualidade de água em 2017.

Zonas balneares do Luxemburgo com boa qualidade de água

Com base em dados do ano passado, o relatório pretende dar indicações de cada país aos frequentadores daquelas águas acerca da qualidade que podem encontrar no verão deste ano.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, 85% das mais de 21 mil zonas balneares da UE, tanto costeiras, como interiores, têm uma qualidade de água excelente.



Portugal tem 87,7% de zonas balneares com água de qualidade excelente, em 603 controladas.