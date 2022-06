No discurso por videoconferência no parlamento grão-ducal, Zelensky pediu ao Luxemburgo mais armamento e o reforço de sanções à Russia. Bettel salientou a coragem do Presidente e do povo ucraniano.

Zelensky convida Xavier Bettel a visitar a capital ucraniana

Susy MARTINS No discurso por videoconferência no parlamento grão-ducal, Zelensky pediu ao Luxemburgo mais armamento e o reforço de sanções à Russia. Bettel salientou a coragem do Presidente e do povo ucraniano.

"Pela primeira vez na nossa história vamos acolher um presidente de um país em guerra". Foi assim que o presidente do parlamento luxemburguês, Fernand Etgen introduziu esta quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que discursou na Câmara dos Deputados por videoconferência. E onde convidou o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o presidente do parlamento, Fernand Etgen, a visitar a capital ucraniana.

O presidente ucraniano começou por dirigir-se ao povo luxemburguês citando o lema nacional luxemburguês 'Mir welle bleiwen wat mir sinn' ("queremos continuar a ser aquilo que somos", em português) e sublinhando que "é isso que o povo ucraniano quer, viver em paz no seu país".

No discurso de cerca de 15 minutos, Zelensky referiu que 20% da Ucrânia está ocupada pelos russos e mais de 20 milhões de pessoas fugiram do país. Todos os dias a Ucrânia é alvo de mísseis russos, que atingem sobretudo civis, de acordo com o líder ucraniano.

Zelensky destacou que esta situação dramática tem leva aos incessantes apelos, e agradeceu ao Luxemburgo pela ajuda concedida. "Embora o Luxemburgo não disponha de muito armamento, tem ajudado com o coração", sublinhou Zelensky.

O Presidente ucraniano agradeceu ainda ao Grão-Ducado por ter apoiado as sanções à Rússia. No entanto, Zelensky pediu armamento mais pesado e moderno, bem como mais sanções ao regime de Moscovo, nomeadamente através de um sétimo pacote de medidas.

Tal como nos discursos noutros parlamentos, Presidente ucraniano pediu ainda que o Luxemburgo, como país fundador da União Europeia (UE) apoie o processo de adesão do seu país ao bloco e que use a sua influência para convencer outros Estados-membros.

Zelensky lançou um convite ao primeiro-ministro, Xavier Bettel, e ao presidente do parlamento, Fernand Etgen, para visitar Kiev. Para defender "a independência, a segurança, a democracia", a Ucrânia conta com o apoio do Luxemburgo, terminou Zelensky, o que levou a um aplauso de pé de todo o parlamento luxemburguês.

Bettel: "Tanto você, como o seu povo, têm-nos dado uma lição de coragem"

Depois de Zelensky foi a vez do primeiro-ministro, Xavier Bettel, falar aos deputados. Bettel começou por homenagear todas as vítimas do conflito e frisou que admira a vontade e energia com a qual o presidente Zelensky e o povo ucraniano combatem a invasão russa.

"Tanto você, como o seu povo, têm-nos dado uma lição de coragem", referiu Bettel, garantindo que a Ucrânia pode contar com o apoio do Luxemburgo, quer ao nível do acolhimento de refugiados ou de sanções.

O primeiro-ministro mostrou-se também orgulhoso do povo luxemburguês, que tem acolhido os refugiados e garantiu ainda que fará de tudo para que nenhum crime de guerra fique impune.

Em relação à defesa, Bettel frisou que o Luxemburgo tem acompanhado as necessidades ucranianas de armamento e que, até ao momento, o país contribuiu com 50 milhões de euros em armamento. Uma medida histórica para o Grão-Ducado, sublinhou Bettel, que acrescentou que não vai ficar por aqui.

O líder de Governo garantiu também que o Luxemburgo fará de tudo para apoiar a Ucrânia para que esta possa preencher os critérios exigidos para a adesão à UE o mais rapidamente possível. O chefe de Governo quis ainda sublinhar que o país não está em guerra contra o povo russo. "Não estamos em guerra contra o povo russo, mas contra os decisores", afirmou. E considerou crucial uma reunião entre Zelensky e Putin. "Além dele [de Putin], ninguém decide naquele país", rematou.

