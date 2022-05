O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen.

Luxemburgo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Zelensky fala ao parlamento do Luxemburgo a 2 de junho

Maria MONTEIRO O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, durante uma sessão parlamentar onde foi discutida a guerra na Ucrânia.

O Luxemburgo vai ser a próxima paragem do périplo virtual de Volodymyr Zelensky pelos parlamentos de todo o mundo. O presidente ucraniano vai discursar diante da Câmara de Deputados na quinta-feira, 2 de junho.

O chefe de Estado da Ucrânia vai participar na sessão parlamentar por videoconferência, à semelhança do que aconteceu em todos os discursos que fez perante os representantes eleitos de mais de 25 países em todo o mundo.

Zelensky no Parlamento português: "Vocês sabem o que traz uma ditadura" "Não queremos uma ditadura na Ucrânia e o vosso povo, que vai celebrar a Revolução dos Cravos em breve, sabe o que estamos a sentir, vocês sabem o que traz uma ditadura", disse o presidente ucraniano. A Portugal, pediu armamento pesado e ajuda para a Ucrânia entrar na UE.

As intervenções de Zelensky têm sido marcadas, em quase todos os casos, pelas referências a acontecimentos históricos do país a que se dirige — em Portugal, por exemplo, evocou o 25 de abril —, que utiliza para aproximar os deputados e cidadãos locais da situação que está a ser vivida pelos ucranianos.

Rejeitada moção de apoio ao embargo petrolífero

O presidente ucraniano tem recebido diversas ovações em pé no seguimento dos seus discursos, como aconteceu no Parlamento Europeu, nos parlamentos britânico e canadiano, e também em Portugal, na Assembleia da República.

O Luxemburgo tem estado na linha da frente no apoio à Ucrânia desde o início da guerra e está entre os cinco países do mundo que mais ajudaram o país, tendo alocado 0,38% do seu PIB para esse fim, de acordo com um estudo do Instituto Kiel para a Economia Mundial, sediado na cidade alemã do mesmo nome.

Segundo disse o ministro da Defesa, François Bausch, em comissão parlamentar em abril, o Grão-Ducado já contribuiu com 50 milhões de euros em armamento e ajuda militar, tendo o governo integrado também o pacote de apoio da União Europeia, cuja verba estimada é de 1,5 mil milhões de euros até ao momento.

Luxemburgo entre os cinco países do mundo que mais ajudou a Ucrânia Um estudo comparou os montantes financeiros pagos por diferentes países do mundo para ajudar a Ucrânia. Em comparação com o PIB, o Grão-Ducado está entre os 5 primeiros a nível mundial.

É preciso haver "coordenação", defende Bettel

Contudo, como vem acontecendo dentro da UE, também no Luxemburgo o embargo ao petróleo russo tem dividido os parlamentares. No mês passado, os três partidos da coligação no poder rejeitaram uma moção que determinava o apoio do Grão-Ducado à proibição imediata do petróleo, carvão e gás russos.

O DP, o Déi Greng e o LSAP votaram contra. "[Um embargo desta natureza requer] a coordenação com os nossos parceiros mais próximos", justificou o primeiro-ministro, Xavier Bettel, aludindo ao bloqueio do embargo petrolífero por parte de países como a Hungria, Bulgária, Eslováquia e República Checa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.