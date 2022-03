O presidente ucraniano pediu para falar com o primeiro-ministro luxemburguês depois de esta manhã o chefe de Estado do Grão-Ducado ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem solicitou um cessar-fogo e a resolução do conflito pela via das negociações.

Guerra na Ucrânia

Zelensky diz a Bettel que quer iniciar negociação com Putin "de presidente para presidente"

Ana TOMÁS O presidente ucraniano pediu para falar com o primeiro-ministro luxemburguês depois de esta manhã o chefe de Estado do Grão-Ducado ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem solicitou um cessar-fogo e a resolução do conflito pela via das negociações.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, falou esta tarde por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A conversa realizou-se a pedido deste último, depois de uma troca de impressões com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, durante o dia, e do chefe de Estado luxemburguês ter falado com o presidente russo Vladimir Putin de manhã.

"O apelo surge na sequência da troca de impressões do Primeiro-Ministro com o Presidente russo Vladimir Putin esta manhã, em particular no que diz respeito à importância de uma solução negociada para o conflito - incluindo o desejo do presidente Zelensky de continuar as negociações ao mais alto nível, com o objetivo de iniciar um processo de negociação - de presidente para presidente", refere o comunicado do Governo.

Xavier Bettel e o presidente ucraniano, que tinham falado na semana passada, concordaram sobre a necessidade de parar os ataques russos em curso e de estabelecer um cessar-fogo o mais rapidamente possível, assim como permitir que os corredores humanitários permaneçam abertos "e, acima de tudo, respeitados".

Já esta manhã, no telefonema com Vladimir Putin, o primeiro-ministro luxemburguês tinha pedido à Rússia para respeitar os corredores que possibilitem aos civis saírem das zonas de conflito "principalmente em Mariupol" e apelado a um cessar imediato das hostilidades militares.

Na conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Xavier Bettel reiterou ainda o seu apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, transmitindo a solidariedade dos luxemburgueses para todos os ucranianos que fogem da guerra. Ambas as partes se comprometeram a manter contacto regular, refere o comunicado.



