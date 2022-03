“Fazer o que os invasores fizeram com uma cidade pacífica é um terror que será lembrado em séculos vindouros" e "quanto mais a Rússia usar o terror contra a Ucrânia, piores serão as consequências", afirmou o Presidente ucraniano.

Zelensky. "Crimes de guerra" russos em Mariupol "ficarão na história"

"Fazer o que os invasores fizeram com uma cidade pacífica é um terror que será lembrado em séculos vindouros" e "quanto mais a Rússia usar o terror contra a Ucrânia, piores serão as consequências", afirmou o Presidente ucraniano.

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse este domingo que o cerco russo de Mariupol "ficará na história (…) por crimes de guerra”, mas disse que “é necessário” continuar as negociações com Moscovo.

“Fazer o que os invasores fizeram com uma cidade pacífica é um terror que será lembrado em séculos vindouros" e "quanto mais a Rússia usar o terror contra a Ucrânia, piores serão as consequências", afirmou Zelensky.

Num vídeo divulgado esta madrugada nos canais oficiais da Presidência ucraniana, o governante adiantou que mais de quatro mil moradores de Mariupol conseguiram partir para Zaporijia no sábado.

Oito corredores humanitários operaram no sábado, de acordo com Zelenskii, e um total de 6623 pessoas foram resgatadas de Mariupol. O líder ucraniano disse, no entanto, que não foi possível retirar os habitantes de Borodianka, na região de Kiev, devido aos bombardeamentos russos.

Zelensky disse que as negociações com a Rússia não são “nem simples nem agradáveis, mas são necessárias”. O Presidente ucraniano disse ter discutido o ponto atual das conversações com o Kremlin com o homólogo francês, Emmanuel Macron, este sábado.

“A Ucrânia sempre procurou uma solução pacífica. Além disso, continuamos a procurar a paz”, garantiu o Presidente ucraniano.

Zelensky mencionou “uma batalha” perto de Chornobaiivka

O Presidente ucraniano indicou que, em algumas regiões do país, as forças militares da Rússia já não estão a recolher os corpos dos soldados russos que perderam a vida.

“Em sítios onde houve batalhas especialmente ferozes, os corpos de soldados russos estão simplesmente a empilhar-se ao longo de nossa linha de defesa. E ninguém está a recolher esses corpos”, disse.

Zelensky mencionou o que chamou de “uma batalha” perto de Chornobaiivka, no sul, onde as forças ucranianas mantiveram suas posições, apesar de os russos terem lançado seis ataques e continuarem a “enviar os seus para um massacre”.

