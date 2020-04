A antiga conselheira diplomática de Xavier Bettel vai assumir a liderança dos assuntos da Corte em Junho. Saiba quem é a primeira mulher a ocupar este cargo.

Yuriko Backes é a nova Marechala da Corte Grão-Ducal

Yuriko Backes, de 49 anos, é a primeira mulher a desempenhar o cargo de Marechala da Corte Grão-Ducal. A partir de um de junho, esta diplomata luxemburguesa será a responsável pelos assuntos da casa real, que no início deste ano, esteve envolvida numa grande polémica por causa do relatório Waringo, elaborado a pedido do primeiro-ministro Xavier Bettel.

Em fevereiro, o Ministério Público abriu um inquérito preliminar para apurar se houve ou não violência física para com os funcionários da Corte Grão-Ducal.

Atualmente, Yuriko Backes é a chefe da representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, tendo antes ocupado cargos de grande importância diplomática nacional e internacional.

O anúncio da nova marechala foi feito hoje pela Corte Grão-Ducal em comunicado, informando que a escolha foi feita pelo Grão-Duque Henri em cooperação com o governo do Luxemburgo. A declaração oficial refere que as qualidades pessoais e a formação profissional de Yuriko Backes fazem dela a candidata “ideal” para conduzir os assuntos da Corte Grão-Ducal.

Je remercie S.A.R. le Grand-Duc, @Xavier_Bettel & @gouv_lu pr la confiance qu’ils témoignent à mon égard. Consciente des responsabilités qui me sont confiées, j’accepte humblement la nomination de Maréchale de la @CourGrandDucale honorée de pouvoir servir ainsi les intérêts du 🇱🇺 https://t.co/7a6OGr7pp6 — Yuriko Backes (@Yuriko_Backes) April 29, 2020

A diplomata já agradeceu a "confiança" nela depositada ao Grã-Duque, a Xavier Bettel e ao governo, na sua conta do twitter: "Estou consciente das responsabilidades que me são confiadas e aceito humildemente a nomeação de Marechal da Corte Grão-Ducal, sentindo-me orgulhosa por servir os interesses do Luxemburgo".

O primeiro-ministro Xavier Bettel conhece bem esta diplomata pois foi ela sua conselheira diplomática até 2016, cargo que também ocupou no tempo de Jean-Claude Juncker. Backes deixou a função quando foi nomeada para o cargo que ocupava até agora.

Após a divulgação do relatório Waringo, em fevereiro, Xavier Bettel anunciou que a Corte Grão-Ducal necessitava de uma reforma e o seu funcionamento de novas regras. Yuriko Backes irá conduzir estas mudanças. Uma das conclusões do documento foi o grande peso da Grão-Duquesa Maria Teresa nas decisões dos assuntos da Corte, revelação que suscitou muitas críticas e atiçou a polémica.

Flores, Bach e Pilates

Por agora, a ainda chefe da representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, continua em teletrabalho em casa devido ao confinamento, mas falando diariamente com a sua equipa.

O dia da nova marechala da Corte começa cedo com treinos de Pilates ou Ioga, como a própria contou ao Delano, a 26 de março. Por vezes, a escolha recai sobre a bicicleta fixa. “Agora não há desculpas para não fazer isto todos os dias. O tempo que normalmente levaria para conseguir chegar ao escritório pode agora ser investido de forma diferente”, afirmou na entrevista a esta revista. Yuriko Backes trabalha na Maison de L’Union Européenne.

Mesmo em casa, há pormenores que a luxemburguesa não dispensa no seu ambiente de trabalho. “Tenho sempre flores e uma vela acesa à volta, e gosto de trabalhar com música clássica, principalmente Bach”, confessou.

O gosto pelas viagens e leitura

Enquanto durar o isolamento social, a sala de estar de Yuriko Backes “um espaço aberto e luminoso” é o seu posto de trabalho: “Se ficar mais quente, mudo o meu espaço de trabalho para o exterior [da casa], para o verde”.

O Pilates, a par com a natação, as viagens e a leitura são os prazeres da diplomata, que nasceu três dias antes do Dia de Natal de 1970, revelados num perfil já publicado pelo Paperjam.

Diplomata de carreira há mais de 20 anos, Yuriko Backes apresenta no seu currículo vários cargos de relevo como o de vice-diretor da Direção de Relações Económicas Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, ou o de vice-chefe de missão na Embaixada do Luxemburgo no Japão. Backes faz também parte da Representação Permanente do Luxemburgo junto da União Europeia, em Bruxelas e nas Nações Unidas, em Nova Iorque.

A um de Junho esta luxemburguesa irá iniciar um novo desafio, substituindo o marechal da corte Lucien Weiler, que vai passar à reforma.

