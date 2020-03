Embora reconheça que o Luxemburgo é efectivamente o "grande motor económico" da Grande Região, Bettel garantiu que está disposto, apenas, a investir em projetos comuns como a "mobilidade, formação, organização do trabalho e proteção do ambiente".

Xavier Bettel volta a fechar a porta às compensações fiscais

Embora reconheça que o Luxemburgo é efectivamente o "grande motor económico" da Grande Região, Bettel garantiu que está disposto, apenas, a investir em projetos comuns como a "mobilidade, formação, organização do trabalho e proteção do ambiente".

Investir em projetos comuns "incluindo a mobilidade, a formação, novas formas de organização do trabalho e o desenvolvimento territorial, bem como as questões energéticas e de protecção do ambiente", sim. Compensar os munícipios que alojam os transfronteiriços com as verbas recolhidas através dos impostos é que não.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, voltou a fechar a porta à hipótese na Câmara dos deputados, questionado pelos deputados do CSV Laurent Mosar, Léon Gloden e Gilles Roth. O governo é "contra o princípio das compensações fiscais", reafirmou sem rodeios.

A questão voltou á ordem do dia depois da visita do recém-empossado ministro da Economia, Franz Fayot, à região de Lorraine para "falar sobre todos os assuntos", incluindo "tributação". Embora reconheça que o Luxemburgo é efectivamente o "grande motor económico" da Grande Região, Bettel garantiu que está disposto, apenas, a investir em projetos comuns.

"O governo sempre se pronunciou contra o princípio das compensações discais e continua a favorecer o co-financiamento de projectos de infra-estruturas nas regiões fronteiriças", reiterou.