Luxemburgo 3 min.

Xavier Bettel vai à primeira cimeira UE-Liga Árabe, assombrada pelo fracasso

Há mais de 20 anos que os dois blocos não conseguiam organizar uma cimeira conjunta.

O primeiro-ministro Xavier Bettel participa a partir de domingo na primeira cimeira União Europeia-Liga Árabe, um momento histórico que poderá estar condenado ao fracasso devido à ausência de alguns líderes europeus e às divergências sobre migrações.



A cimeira vai ter lugar, entre este domingo e segunda-feira, na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, após mais de duas décadas de tentativas frustradas para organizar este encontro.

"Os líderes de ambos os lados vão procurar fortalecer os laços entre árabes e europeus, e abordar uma ampla gama de questões e desafios comuns, incluindo migração, segurança e multilateralismo", refere o governo luxembuguês num comunicado divulgado este sábado.



Os chefes de Estado ou de Governo de ambos os lados vão ser presididos pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi.



Macron e Sánchez faltam à cimeira



O suspense quanto à presença dos mais destacados líderes europeus prolongou-se até esta semana, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, a serem das últimas a confirmar a participação na reunião, na qual estarão 24 chefes de Estado e de Governo do bloco comunitário, mas não o presidente francês, Emmanuel Macron, ou o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez e Emmanuel Macron vão faltar à cimeira. Foto: Reuters

"A Liga Árabe é um importante parceiro para a UE. Sempre pareceu estranho termos tido cimeiras com diversos parceiros, em várias partes do mundo, e não com a Liga árabe", reconheceu fonte diplomática europeia, considerando que o encontro em Sharm el-Sheikh será "uma excelente oportunidade para discutir temas que representam desafios comuns, que necessitam de respostas comuns e para estreitar a cooperação".



Da vasta agenda da reunião constam temas tão dispares como o aprofundamento da cooperação económica e comercial em setores como a energia, a ciência, a investigação, o turismo, a pesca e a agricultura, o combate às alterações climáticas, o multilateralismo, os desafios regionais causados pela instabilidade na Síria, Líbia e Iémen, e pelo processo de paz no Médio Oriente, a luta contra o terrorismo, e, sobretudo, as migrações.



A UE olha para a Liga Árabe como um parceiro inevitável na solução para a crise migratória, nomeadamente no combate à imigração ilegal, mas é precisamente este tema que está a 'bloquear' a publicação de uma declaração conjunta no final dos trabalhos.



As cisões internas a nível europeu na abordagem ao tema das migrações, e especialmente a posição radical da Hungria, estão a impedir a redação de um comunicado conjunto, que plasme em palavras as conclusões e os compromissos estabelecidos na cimeira.



Ahmed Abul Gheit, da liga árabe, e Federica Mogherini, da UE, durante a preparação da cimeira, em Bruxelas. Foto: Reuters

Em conferência de imprensa, após a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois blocos, em 4 de fevereiro, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, 'culpou' os europeus pela inexistência de uma declaração conjunta, sendo imediatamente desmentido pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, que defendeu que "as maiores complicações" provinham do lado árabe.



"Depois do encontro ministerial houve muito trabalho. Estamos a trabalhar com o Egito e desejo muito que haja uma declaração conjunta, mas o diálogo ainda está a decorrer", revelou a citada fonte, dizendo esperar que o texto reflita o amplo leque de temas que será abordado entre os 49 chefes de Estado e de Governo presentes.



O alto funcionário da UE ressalvou, contudo, que a inexistência de uma declaração conjunta não será sinónimo de fracasso da histórica cimeira.



"A palavra-chave desta cimeira é compromisso. Queremos criar espaço na região para a voz da UE ser ouvida. Este compromisso mútuo da UE e da Liga Árabe é o ponto crucial deste encontro. Quando se quer construir uma parceria temos de começar por algum lado. Termos os líderes dos dois blocos sentados à mesma mesa já é um ponto de partida. A cooperação já lá está, em temas pontuais. Não estamos a começar do zero, há trabalho feito onde nos podemos apoiar", observou.



A primeira cimeira UE-Liga Árabe tem início no domingo, às 16h, com a sessão plenária "Reforço da parceria euro-árabe e análise comum dos desafios globais".



A segunda parte daquela sessão acontecerá na segunda-feira, a partir das 13h, com a sessão de encerramento a acontecer duas horas depois.