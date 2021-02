Confrontado com a opacidade dos contratos que o Estado assinou com as empresas privadas, o primeiro-ministro vinca que o secretismo assegura parte da saúde financeira do país. Os tribunais discordam. Está por dias a divulgação do contrato da RTL no parlamento.

Xavier Bettel. Transparência pode minar a "atratividade" do Luxemburgo

Perdida a batalha judicial que obriga o Governo a divulgar os pormenores do contrato milionário assinado com a RTL na Câmara dos Deputados, o primeiro-ministro Xavier Bettel alerta para os impactos da transparência do Estado na manutenção e angariação de novas empresas. "Se o Luxemburgo se tornar um Estado onde já não podemos discutir nada sem que seja do domínio público, o país corre o risco de perder a sua atratividade", vincou o governante numa entrevista aoWort. "Temos de encontrar um meio-termo, entre a divulgação e a confidencialidade", apontou para o futuro.

Embora tenha preferido manter o silêncio sobre o acordo que, anualmente, engorda o orçamento da RTL em mais de 10 milhões de euros, Bettel compromete-se, agora, a disponibilizar todas as informações solicitadas pelos 60 deputados luxemburgueses, aquando das negociações do plano social que acabou com 69 trabalhadores despedidos.

É já na sexta-feira. Disposto a cumprir a ordem dos tribunais, o líder do Executivo não deixa porém de mostrar que o faz a contra gosto. "O que acontece se a confidencialidade que foi assinada, não for respeitada? Como posso garantir aos co-signatários que, se assinarmos algo, este não será público?", questiona.

Opacidade mais opacidade

O Luxemburgo está, de facto, atrasado em relação ao resto da União Europeia no que respeita a permitir o acesso das pessoas aos documentos governamentais. Ao contrário do que acontece em Portugal, nem todos os contratos carimbados pelo Estado estão acessíveis aos cidadãos. Mesmo os deputados do Grão-Ducado estão impedidos de aceder a vários documentos que envolvem verbas dos contribuintes.

Além do contrato da RTL, o Governo também mantém secretismo em relação ao Memorando de Entendimento assinado com a Google sobre a implantação centro de dados planeado na cidade de Bissen.

Depois do deputado dos Piratas, Sven Clement, ter levado o Governo a tribunal em dezembro de 2019 para ter acesso ao acordo que o Executivo fechou com o grupo de comunicação social de Kirchberg, os ambientalistas que querem travar o projeto norte-americano também entraram pelas vias judiciais para exigir a divulgação do contrato da Google. Desta vez, o juiz optou pela manutenção do secretismo. Os ativistas esperam agora a decisão do recurso.

Antes, o organismo público de transparência, criado pelo próprio Bettel, já tinha dito que não havia razão para manter o documento em segredo. Na edição desta quarta-feira, o Luxembourg Times recorda que o governo ignorou essa decisão não vinculativa. Ainda em junho, o parlamento conseguiu aceder à documentação. A única condição é o sigilio absoluto. Pode aceder, não pode discutir no domínio público.





