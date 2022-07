O primeiro-ministro vai continuar a trabalhar.

Pandemia

Xavier Bettel com covid-19 pela segunda vez

Ana Patrícia CARDOSO

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, testou positivo à covid-19. O anúncio foi feito em comunicado pelo Ministério de Estado. Depois de uma triagem regular através de um teste rápido de antigénio, Bettel teve resultado positivo e colocou-se em isolamento.

Um teste de PCR confirmou depois este resultado e o primeiro-ministro vai permanecer sem contacto com outras pessoas por sete dias, de acordo com as normas da Direção da Saúde.

Segundo o comunicado, Bettel apresenta apenas sintomas ligeiros e vai continuar a exercer as suas funções em teletrabalho.

Esta é a segunda vez que o chefe do Governo testa positivo à covid-19. Há exatamente um ano, o primeiro-ministro chegou a estar internado em "estado grave, mas estável". Esteve sob observação médica vários dias devido "a sintomas persistentes", tendo-lhe sido diagnosticada "uma saturação insuficiente de oxigénio", indicando falta de ar. Acabou por recuperar totalmente. Na altura, tinha apenas a primeira dose da vacina contra a covid-19.

