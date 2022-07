Ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi alvo de um atentado que o terá deixado inconsciente.

Japão

Xavier Bettel: Shinzo Abe "tem um lugar especial nos nossos corações"

Diana ALVES Ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi alvo de um atentado que o terá deixado inconsciente.

O primeiro-ministro Xavier Bettel reagiu esta manhã ao ataque contra o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que, segundo a imprensa, foi atingido esta sexta-feira com um tiro nas costas que o terá deixado inconsciente.

Numa publicação feita na sua conta na rede social Twitter, o líder do Executivo luxemburguês partilhou uma fotografia ao lado de Shinzo Abe, destacando que o lídero foi o primeiro primeiro-ministro japonês a fazer uma visita bilateral ao Luxemburgo, em 2015.

"Ele tem um lugar especial nos nossos corações e memórias", escreveu Bettel. "Neste momento, os meus pensamentos estão com Shinzo Abe, com a sua família e com o povo do Japão", acrescentou.

Neste momento as informações sobre o estado de saúde do ex-primeiro-ministro nipónico são ainda escassas e carecem de confirmação por parte das autoridades.

Sabe-se que Abe foi atingido durante um comício na cidade de Nara. Alguns media relatam que, depois do disparo, o antigo primeiro-ministro caiu inanimado no chão. Depois, foi transportado de ambulância para o hospital.

