O primeiro-ministro, a burgomestre da cidade e o bispo auxiliar serviram sopa e trocaram palavras de conforto com 350 pessoas necessitadas.

Luxemburgo 5

Xavier Bettel serviu almoço de Natal a refugiados e sem-abrigo

O primeiro-ministro, a burgomestre da cidade e o bispo auxiliar serviram sopa e trocaram palavras de conforto com 350 pessoas necessitadas.

A sala Vitor Hugo em Limpertsberg encheu-se de pessoas sem abrigo e refugiados para um almoço de Natal, patrocinado pela ação de solidariedade Natal na Rua, a 38ª edição.



Mais de 350 pessoas sentaram-se à mesa para partilhar uma refeição confortante e partilhar por umas horas o espírito natalício neste local quente.

Photo: Lucien Wolff

O que a maioria não esperava era ser servido pelo primeiro-ministro Xavier Bettel e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo Lydie Polfer que junto a outras pessoas solidárias estiveram de avental, do lado de lá das panelas com a concha na mão. A servir sopa e depois a trocar palavras com quem não tem dinheiro para se alimentar como deve ser, não tem um teto ou uma vida com as condições mínimas.

Photo: Lucien Wolff

Nesta reunião esteve também o bispo auxiliar do Luxemburgo, Leo Wagener que ali celebrou uma breve eucaristia e recordou que Jesus Cristo "nasceu na pobreza" e que "ele não abandona nem ricos nem pobres", como citou a edição francesa do Wort.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 L'évêque auxiliaire de Luxembourg a tenu à être présent en cette action si particulière. Photo: Lucien Wolff

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. L'évêque auxiliaire de Luxembourg a tenu à être présent en cette action si particulière. Photo: Lucien Wolff Photo: Lucien Wolff Photo: Lucien Wolff Photo: Lucien Wolff Photo: Lucien Wolff